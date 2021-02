$!Evan Rachel Wood denuncia que esposa de Marilyn Manson la amenazó con filtrar sus fotos íntimas

Incluyó una copia del informe policial, con la información de contacto y personal tachada. The Hollywood Reporter se ha puesto en contacto con los representantes de Wood.

“El 19 de diciembre, tuve que presentar un informe policial después de que me alertaron de las amenazas de @leslee_lane y @lindsayusichofficial (la esposa de Brian) por conspirar para publicar fotos mías cuando era MENOR de edad, después de recibir grandes cantidades de drogas y alcohol, después de que Brian actuara en Halloween en Las Vegas para ‘arruinar mi carrera’ y ‘callarme’, escribió la estrella de Westworld .

Más adelante la actriz brinda más detalles de lo que experimentó con Manson.

“Me llamaron judía de una manera despectiva”, escribió Wood. “Dibujaba esvásticas sobre mi mesita de noche cuando estaba enojado conmigo. Escuché la palabra ‘n’ una y otra vez”.

Y dijo: “se esperaba que todos a su alrededor se rieran y se unieran. Si no lo hiciste o (Dios no lo quiera) te señalaba y abusaba más. Nunca he estado más asustada en mi vida”.

A principios de esta semana, Wood denunció a Manson como su abusador y compartió una carta en Instagram que el senador Kevin Parker le escribió al Fiscal General Interino de Estados Unidos, solicitando “una investigación completa de las acusaciones” que presentó.