A pesar de intentar incursionar en la actuación teatral con ‘Love is in the air’ y en el cine con ‘Cosmética de terror’, no encontró la suerte que buscaba. Sumado a sus luchas contra la adicción a la cocaína y al alcohol, estos cambios bruscos en su vida la llevaron a enfrentar serios problemas mentales, resultando en un diagnóstico de depresión en 2015 que evolucionó hacia desafíos más profundos en su salud mental.

Después de su relación con Pipi Estrada, Miriam Sánchez mantuvo una relación con Cristo Vivanco, uno de los célebres hermanos bailarines Los Vivancos. Tras él, mantuvo un romance con un camarero llamado Fernando, quien fue su principal apoyo durante el proceso de desintoxicación. En aquella época, Miriam decidió estudiar tanatopraxia porque no encontraba hueco en la pequeña pantalla. Convertida en un juguete roto, cada vez se fue hundiendo más hasta que su mente explotó. Su última aparición televisiva fue en Sálvame Deluxe el año pasado.