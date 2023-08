Expareja de Alan Ramírez dice que el cantante la está acosando

El cantante de música popular Alan Ramírez se encuentra en el centro de una polémica por una denuncia de su exesposa Sofía Rondón, pues la creadora de contenido asegura que Alan la tiene vigilada y no la deja en paz.

Tal parece estos problemas de estrés no han acabado, pues la influenciadora subió recientemente un video a su cuenta de Instagram en el que se puede ver al cantante tomando en compañía de otras personas frente al edificio donde ella vive.

Este hecho habría provocado que Sofía estallara en ira, por lo que decidió revelar que el cantante envía carros y motos para mantenerla vigilada.

“Fue la gota que rebosó el vaso, me siento ahogada, me siento asfixiada, porque sí es verdad que constantemente estoy vigilada, por carros, por motos, si estoy hablando con alguien, me dejan de hablar porque los amenazan”, aseguró Sofía.