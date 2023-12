Fallece Pumba, la adorada mascota de Jhonny Rivera

Una conmovedora mañana vivió Jhonny Rivera, reconocido cantante colombiano, a causa del trágico fallecimiento de su querida mascota, Pumba, un mini cerdo que lo acompañó durante varios años. La historia detrás de la pérdida revela el estado de salud que enfrentaba el animal y el doloroso proceso al que se vio sometido.

Pumba, ya había pasado por cirugías previas para cortarle los colmillos, los cuales volvieron a crecer de manera inesperada, generando complicaciones. Uno de los colmillos creció de manera descontrolada, rompiendo la piel del animal y causándole dolor. Ante esta situación, Rivera tomó la decisión de someter a Pumba a una cirugía urgente para extraer los colmillos, manteniéndolo en ayuno.

Lea también: Fuerte respuesta de Jessi Uribe: "Gracias a los que no hicieron sino joder por redes, pero se vieron el show por televisión"

Sin embargo, la intervención tomó un rumbo inesperado y se complicó debido al sobrepeso de Pumba, lo que aumentó el riesgo de muerte. La cantidad de grasa dificultó la acción de los medicamentos, y las posibilidades de sobrevivir se redujeron considerablemente. En sus historias, Jhonny Rivera compartió su angustia mientras el equipo veterinario intentaba reanimar a su querida mascota.

Con profunda tristeza, Jhonny Rivera expresó su sentir y la dificultad de tomar la decisión de realizar la cirugía a pesar de las advertencias del veterinario. "Me siento culpable porque me dijo la doctora que no era aconsejable hacerlo, pero yo veía su sufrimiento y no podía con eso", lamentó el artista.

Pumba estaba experimentando dolores debido al rompimiento de la piel, y la herida se complicó con la presencia de moscas. Ante la situación, se tomó la dolorosa decisión de poner fin al sufrimiento de la mascota. Jhonny Rivera, además de ser un destacado cantante colombiano, es padre del también artista Andy Rivera.

Le puede interesar: "Se habían demorado el abuelo y su nieta", las críticas contra Jhonny Rivera y su novia no paran

La partida de Pumba deja un vacío en el corazón de Rivera y en la vida de quienes seguían las divertidas y entrañables aventuras de esta singular mascota a través de las redes sociales del cantante. La pérdida de Pumba es un recordatorio de la conexión especial que existe entre los dueños y sus mascotas, y el duelo se extiende no solo en la vida del artista sino también en la de aquellos que compartieron el cariño virtual por el querido mini cerdo./Con información de redes sociales.