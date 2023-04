$!Falleció Jung Chae-Yull, actriz coreana de la serie “Zombie Detective” de Netflix

Chae-Yull inició su carrera en el modelaje desde muy pequeña, logrando firmar importantes contratos. En el 2016 tuvo la oportunidad de participar en el reality show “Devil’s Runway”, y para el año 2018, decidió incursionar en la actuación logrando su primer protagónico en la película ‘“Deep”.

Pese a contar con una larga trayectoria en Corea, la actriz alcanzó el reconocimiento internacional gracias a su participación en “Zombie Detective”, una exitosa serie transmitida por Netflix en el año 2020, y su fama continuó creciendo gracias a su papel protagónico en “I Have Not Done My Best”, un popular drama coreano estrenado en febrero de 2022.

Actualmente la actriz estaba grabando la cinta “Wedding Impossible”, la cual ha sido aclamada por los amantes de los dramas coreanos. Los directores de la producción decidieron parar las grabaciones, con el objetivo de que sus compañeros pudieran aceptar y asimilar su partida, según informó el medio televisivo Uno TV.

Jung Chae-Yull se suma a la larga lista de actores y cantantes coreanos que han abandonado este mundo a muy temprana edad, la mayoría de ellos, por decisión propia, pues la industria del entretenimiento de este país asiático es mundialmente señalada por exigirle demasiado a sus artistas llevándolos a un punto en el que ya no encuentran retorno.