Falleció Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters, en Bogotá

Autoridades colombianas confirmaron la muerte del baterista de la famosa banda Foo Fighters, a sus 50 años, quien había viajado al país con el resto del grupo para cumplir con una presentación en el Festival Estéreo Picnic, en Bogotá.

El cuerpo del músico fue hallado en el Hotel Four Seasons, al norte de la ciudad, donde aguardaba para el concierto. Así lo confirmó la Policía Metropolitana de Bogotá.

Si bien se desconocen las causas del deceso, las autoridades indicaron que "de acuerdo a versiones de allegados, podría estar asociado al consumo de sustancias estupefacientes".

Desde la cuenta oficial de la agrupación se confirmó su fallecimiento. “La familia Foo Fighters está devastada por la trágica y prematura pérdida de nuestra querido Taylor Hawkins. Su espíritu musical y su risa contagiosa vivirán con todos nosotros para siempre”, dice el mensaje.

Un grupo de investigación de policía judicial y forenses de medicina legal se encuentra en el hotel para hacer el respectivo levantamiento del cuerpo.

La presentación en el festival fue cancelada, al igual que lo que resta de la gira por Suramérica. Organizadores del Festival Estéreo Picnic precisaron que quienes compraron la boleta individual para el concierto, podrán validarla para el domingo.

Desde 1997 empezó hacer parte de Foo Figthers, cuando el líder de la banda, Dave Grohl lo contrató cuando él trabajaba para Alanis Morissette. De hecho, cuenta la historia que Grohl lo llamó para ver si le podía recomendar un baterista, y Hawkins fue quien se ofreció.

Hawkins entró a la agrupación, además, para el lanzamiento de su tercer álbum, "There is Nothing Left to Lose", estrenado en 1999.

Han sido 25 años de historia, sin dejar de lado sus proyectos independientes o colaboraciones en estudio para otros artistas.

Ocasionalmente ayudó con los coros de las canciones en las presentaciones en vivo y de vez en cuando intercambió lugares con Dave para cantar mientras Dave retomaba la batería.

En desarrollo...