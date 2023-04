Famoso actor colombiano anuncia que es transgénero y espera no quedarse sin trabajo

El actor Santiago Gómez, recordado por su papel de Benji en “La Venganza de Analía”, afirmó en 2020 que era gay y reveló cómo fue todo el proceso para aceptar su sexualidad en medio de una sociedad tan conservadora. Donde hay diferentes estigmas sobre este tema.

Se recomienda: A pesar de un homicidio accidental, continúa la filmación de “Rust” con Alec Baldwin

Igualmente, manifestó en esa época que desde muy pequeño le gustaron ciertas cosas que son relacionadas normalmente con las mujeres, como el maquillaje, pintarse las uñas y los tacones. Asimismo, señaló que desde muy joven sabía que era homosexual.

“Para mí es una gran alegría verme como me veo ahora. Pensé que nunca iba a ocurrir. Desde niño siempre me gustaron las uñas pintadas, el maquillaje, los tacones y las faldas. Mis mejores amigos me han ayudado a creer y a conectarme conmigo, mi esencia y lo que siempre he sido”, precisó.

Tras dos años de haber hecho esta confesión, el reconocido actor reapareció esta semana en una entrevista con Diva Rebeca, personaje creado por Omar Vásquez, y aseguró que ahora es mujer, sorprendiendo así a todos sus seguidores.