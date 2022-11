Fanáticos de Bad Bunny denuncian estafas con boletería durante concierto en Medellín

El pasado fin de semana, Medellín y Bogotá fueron protagonistas de un concierto que prometía ser uno de los espectáculos más grandes de Colombia, a cargo del cantante puertorriqueño Bad Bunny.

En total fueron tres fechas: las dos primeras, 18 y 19 de noviembre, en Medellín; y la tercera, domingo 20, en Bogotá.

El evento colapsó estas dos principales ciudades del país. Miles de personas viajaron de distintos lugares con la ilusión de poder asistir y ser testigos del show que daría el cantante. Sin embargo, cuando llegaron al evento, en Medellín, se ‘estrellaron’ con una dura realidad.

Una gran cantidad de asistentes llegaron desde tempranas horas del sábado 19 de este mes, con el fin de lograr un buen puesto en localidades como occidental, norte, y oriental, sin importar la espera por más de 6 horas, pues las puertas del estadio se abrían a las 4:00 p.m. para dar inicio al ingreso. Después de esto, la espera se alargaba hasta las 10:30 p.m., hora en la que comenzaba la presentación del ‘Conejo Malo’.

En este primer momento, fue cuando inició la ‘odisea’ para algunos. Según denuncias a través de las redes sociales, el deseo por conocer a Bad Bunny, terminó antes de ‘pisar’ el Estadio Atanasio Girardot, justo en el primer filtro de verificación de la boletería, pues según los encargados de la logística, algunas entradas ya habían sido ingresadas horas antes, hecho que retuvo el paso de los fanáticos afectados.

Una ilusión desde 11 meses atrás

Vanguardia tuvo conocimiento de cinco casos de personas que resultaron afectadas por la invalidez de su boleta de ingreso. A quienes les notificaron que se encontraba ‘controlada’, es decir, el QR estaba inválido, pues la persona ya había ingresado al evento.

“En mi caso, compré tres boletas oriental alta desde el 28 de enero. Dos boletas de acompañantes pasaron normal, pero la mía, que era el titular de la cuenta, aparecía “controlada”. Mostré evidencias, soportes y documentos para validar la legitimidad de la entrada pero nadie me ayudó”, señaló Diego Bautista Rodríguez, uno de los afectados, y proveniente de Bogotá.

Esta situación también la vivió Sebastian Castaño Llano, de Medellín; Nicolás Esteban Rueda, de Bogotá, y Yersyn Godoy, del Valle.

Según narraron, todos hicieron la tarea de comprar sus entradas desde el pasado 28 de enero, día en que salió la venta oficial, a través de TuBoleta.com, página encargada de comercializar los tickets de ‘Bad Bunny World’s Hottest Tour’.

Sin embargo, tal parece que realizar la compra desde una página oficial no fue sinónimo de seguridad, ya que, como muchos que compraron sus boletas a revendedores, quedaron por fuera del concierto, decepcionados y sin una solución.

“Después de cuatro horas no hubo respuesta. Nelson, el coordinador de TuBoleta simplemente nos puso a dar vueltas y perder el tiempo, minutos después cerró su carpa y se perdió. Fueron casi siete horas en total intentando hablar con alguien de TuBoleta para que nos diera solución”, aseguró Diego.

Sin respuestas, y con “malos tratos”

Con un ‘sinsabor’ quedaron estas seis personas, a quienes les negaron totalmente el derecho de entrar y disfrutar del evento por el cual habían pagado $301.000.

“Mi boleta fue verificada en el sistema, y aparecía que nadie la había usado en el segundo filtro, lo que mostraba era que había sido “quemada” en el primer filtro. A pesar de que los funcionarios de TuBoleta fueron hasta el torniquete conmigo a autorizar mi acceso, los encargados de la logística en la entrada se negaron a dejarme pasar. Me trataron de mentiroso, ladrón, y hasta me iban a golpear. Estuve más o menos ocho o nueve horas de un lado al otro”, señaló Sebastián Castaño.

“Yo compre 3 boletas pero para occidental baja el 28 de enero. Asistí con mi mejor amigo y otra amiga que ingresó desde antes, pasamos el primer filtro a las 6:15 de la noche y ya en la segunda lectura del QR, él pasó y yo no, me decía boleta "Invalida". Tuve que preguntarle a un montón de personas de logística dónde podían ayudarme y terminé llegando a una caseta de TuBoleta donde verificaron que yo era el titular de la compra pero que ya las 3 estaban "Controladas" y que yo ya estaba adentro. Teniendo una actitud poco empática me dijeron que ahí no podían hacer nada, que me tocaba desde adentro ver quien me podía ayudar. Adentro la persona de TuBoleta, mostrándole factura de compra, ticket y cédula no logró más que las personas con las que estaba hablando dijeran lo mismo, que no se podía hacer nada”, dijo Nicolas Esteban Rueda, otro afectado.

Después de intentar, hablar y mostrar evidencias de compra, documentos y demás, los trabajadores de TuBoleta no dieron una solución, dejaron a estos seis asistentes sin disfrutar del evento por el cual viajaron a Medellín, pero sí con una pérdida de dinero correspondiente a boletería, tiquetes de avión y hospedaje, gastos que se incluyen al asistir a un concierto de dicha magnitud.

Ahora, estas personas están a la espera de que los encargados de TuBoleta, o desde la Superintendencia de Industria y Comercio se encuentre una pronta solución a los daños causados.