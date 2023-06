$!“Fanny Lu llegó al género popular para quedarse”: Arelys Henao

¿Arelys Henao ha tenido que hacer un ‘pacto de olvido’?

“Yo creo que he hecho muchos pactos de olvido, he aprendido a amar a la gente de lejos, a perdonarla porque de pronto hay amigos que te hacen tanto daño que toca hacer un pacto de olvido. Hay algo que yo nunca he contado pero una gran amiga de mi juventud la amé con locura, como una hermana, y llegó a ser muy tóxica, no respetaba mi espacio y yo la alejé, pero la llevaba en mi corazón y la amaba. Yo decía Dios mío, en su momento yo quiero verla, quiero abrazarla, quiero encontrarme con ella y murió hace dos meses. Me dolió muchísimo porque se murió hace dos meses, muy jovencita”, dice la artista de 46 años.