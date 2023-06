Fernando Meneses y sus 'Momentos de amor'

Al noreste del país, donde el río Magdalena se roba las miradas de propios y turistas, se encuentra La Gloria, Cesar, municipio que vio crecer a Fernando Meneses Romero, un hombre provinciano, a quien la palabra artista ‘le quedó pequeña’.

De niño, el sonido del Magdalena se convirtió en un fiel arrullo que acompañó sus noches; de día, las aguas del río representaban un ‘parque de diversiones’ para él y sus hermanos: una ventana de su casa era el trampolín para lanzarse a la profundidad, testigo de momentos inolvidables. Luego el plan era nadar en un sentido hasta llegar a una finca, lugar donde recargaban fuerza para concluir con el recorrido.

Así fue la infancia de Fernando Meneses, una niñez rodeada de naturaleza y mucho amor, o como él lo recuerda, “una familia querendona, un hijo ‘pechichón’”. Un sentimiento que lo formó, y que, tiempo después, fue la musa de todas sus composiciones.

Su cercanía con la música vallenata nace a muy temprana edad, y como no, si el patio de su casa fue protagonista de grandes parrandas y reuniones entre compositores, cantantes y acordeoneros. “Eran dos o tres días de fiesta, y mataban una vaca”. ¡Un festejo sin precedentes!

Sin embargo, fue Marcelino Romero el responsable de su pasión por contar historias. Solo “las mentiras vestidas de poesía” de su abuelo materno eran capaces de sosegar aquel niño inquieto y lloroso.

“Me mecía en una hamaca y comenzaba a cantar las canciones que él hacía. Me hablaba de amor y de sus aventuras”, esta fue la herencia que recibió Meneses, un legado que le dio origen al amor por la narrativa poética.

Inicios y referentes

A los diez años conoció a quien se convertiría en su maestro en la composición. Un hombre con más de 500 canciones grabadas, y para entonces, un referente en el vallenato. Julio Erazo era el padrino de su hermana, amigo cercano de la familia y asistente infaltable en las parrandas. Sus cánticos eran melodías para los oídos del pequeño Fernando.

A Erazo le presentó sus primeras canciones, aquellas que fueron escritas cuando tenía quince años, y cuando comenzaba a experimentar el sentimiento ya conocido, amor. Ocaña, Norte de Santander, fue testigo de sus primeros romances, de los que resultaron grandes éxitos, y algunos problemas, justo cuando cursaba el bachillerato.

“No recuerdo esa primera canción, porque preferí borrarla de mi mente. Yo fui y la canté en una emisora, pero cometí el error de nombrar a quien se la había hecho, eso se me convirtió en un problema. Un día me encontré al hermano y me amenazó con una cuchilla en la garganta. Yo a esa muchacha le cogí miedo y me alejé de eso”, cuenta Fernando.

Confiando siempre en su don, Meneses Romero esperaba sus vacaciones escolares para presentarle sus composiciones a Julio Erazo, con el fin de que le diera el visto bueno. Sin embargo, la decepción fue la primera en aparecer de la mano de su maestro.

“En vacaciones volvía a mi tierra y le entregué mi primera canción, él solo me dijo: es la peor que he escuchado en mi vida. Yo me fui con el corazón roto. Así seguí intentando hasta que a la séptima composición me dijo: esta sí fue”, entre risas dice Fernando.

Dos profesiones le robaron el corazón

Al crecer Fernando Meneses dividió su vida en dos: una parte la entregó a la medicina, es médico gineco-obstétrico de profesión; la otra continúa siendo ocupada por la música.

“En el pueblo hay tres personas importantes: el alcalde, el cura y el médico. Siempre vi la imagen de este último como alguien especial y reconocido, por eso me nació estudiarlo. Yo sabía que para cura no tenía mucho futuro”, entre risas cuenta Meneses Romero.

Sus estudios universitarios los hizo en Cartagena, una vez más lejos de su tierra. Aunque los primeros pinos en la música surgieron en esta época, tuvo que frenar esa pasión, pues su padre le dijo que debía colocar una pausa, primero tenía que ser profesional.

“Mi padre me dijo que no podía grabar una canción hasta que fuera médico, tal vez pensaba que me podía desviar”, señala Fernando.

El médico y compositor supo compartir sus dos amores sin que uno afectara al otro. “La medicina acomodó mi vida pública, pero en la privada siempre estaba la música”. De las curiosidades que cuenta Meneses, recuerda que los partos que atendía estaban acompañados de su canto e historias.

Rafa Orozco: Padrino y compadre

“Fernando nació para el Binomio de Oro y el Binomio de Oro nació para Fernando”, esta fue la respuesta de Rafael Orozco cuando, tiempo atrás en una entrevista, le preguntaron por el compositor.

Lo que tal vez muchos no saben es que Fernando fue el responsable de la unión entre Rafael Orozco e Israel Romero, un éxito asegurado para aquella época del vallenato. Recuerda que a ‘Rafa’ lo conoció en una caseta e Israel resultó siendo su vecino, vivían en el mismo edificio, en Barranquilla.

La relación entre los tres sobrepasó lo profesional, y se convirtió en una amistad sin tiempo de caducidad: Rafa se llevó el título de padrino en el matrimonio de Fernando con Ruby Arrázola, y Meneses Romero en el padrino de una hija del cantante. En total fueron 13 canciones grabadas por este grupo musical.