$!Foto confirmaría que Jamil Farah es el nuevo novio de Carolina Cruz

¿Quién es Jamil Farah, el posible nuevo amor de Carolina Cruz?

Jamil Farah es un joven piloto de 31 años que tiene una gran pasión por el surf, el kitesurf y el boxeo, según se muestra en sus redes sociales. En Instagram cuenta con más de 22.000 seguidores (hasta la tarde del viernes 24 de marzo de 2023) y muchos usuarios admiran su atractivo físico.

En su cuenta de Instagram, varios seguidores lo han defendido por su romance con Carolina Cruz. Una de sus seguidoras escribió: “El man está divino y es un excelente ser humano. Conozco a un par de amigos y familiares del tipo y realmente es un caballero en todo el sentido de la buena palabra! Ahora no falta que lo quemen por ser más joven que ella, el tipo no es un man de escándalos y menos de estar metido en chisme. Tanto así que no se les haga raro que cierre su cuenta de instagram! Lo único que me da embarrada es la gente tan destructora que existe detrás de estas redes sociales. Ya fueron enseguida al perfil del pelao a escribirle de cuanta vaina y también lo hicieron en el perfil del ex. Osea la gente supera las separaciones y la mala costumbre de los demás es vivir eternamente en el pasado! Maduren, respeten y dejen ser feliz a los demás”.