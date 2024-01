Fotos: Así celebraron Fin de Año los famosos colombianos

Karol G

Karol G tuvo un 2023 cargado de cosas buenas y así se lo hizo saber al mundo con su canción ‘¡QUÉ CHIMBA DE VIDA!’, La cantante no solo mostró momentos donde fue muy feliz, sino que en la canción aseguró que está viviendo la vida que siempre soñó y todo gracias a su trabajo y a sus seguidores.

Por otro lado, Karol G comienza un año de mucho trabajo con su gira con Europa y Latinoamérica. Lea aquí: Karol G vivió en este 2023 la vida que quería; así fue su año

“¡Última fotico de mí 2023, con una fotico de lo más lindo que me pasó este 2023, con mi estrén del 31 (que en realidad no estoy estrenando porque esto ya me lo he puesto varias veces), para darles las gracias por tanto amor y desearles un 2024 donde cada uno crea en sí mismo por encima de cualquier cosa... donde por fin te decidas a ir por eso que tanto has soñado, donde se te dé eso por lo que tanto has trabajado, donde explotes tu potencial al máximo y seas INMENSAMENTE FELIZ... un 2024 INOLVIDABLE!!! Que Diosito me los bendiga a todos pues ... tic toc tic toc 5..4..3..2..1... FELIZ AñOooooOOo!!!!”, fue el mensaje que posteó en su cuenta de Instagram.