$!Fotos: Así fue la presentación de Rihanna en el Super Bowl

Rihanna inició su show con la canción Bitch Better Have My Money y a lo largo de su presentación, que duró cerca de 13 minutos, interpretó sus más grandes éxitos: “Only Girl”, “We found Love”, “Where have you been?”, “Work”, “Rude Boy”, “Pour it up” y “Run this town”.

No podía faltar “Diamonnds” y “Umbrella”, dos de las canciones más esperadas por los presentes en el estadio y con las que la artista cerró su icónica presentación.