Frank se retirará de los escenarios para darle prioridad a su salud mental

El reconocido humorista y ex participante de ‘MasterChef’, Frank ‘el Flaco’ Martínez, se sinceró con sus fanáticos y habló de los problemas de salud mental que está padeciendo.

A través de un en vivo en su red social Instagram, aseguró que terminaría los compromisos que tiene este año y en el 2023 se retirará de los escenarios por un tiempo para enfocarse en su salud.

“Muchos saben que sufro de problemas de depresión y ansiedad, últimamente eso se me está explotando maluco. Hace como 15 o 20 días, cuando íbamos a estrenar un show en Medellín, me sentía muy maluco y venía mal y raro, desde una semana antes. Creí que era producto de toda la presión que vengo sintiendo desde hace mucho, desde lo de ‘MasterChef’, me cambió mucho la vida y no he descansado. Entonces, el agotamiento mental y físico, se venían sintiendo”, Frank Martínez, humorista.

El humorista también habló del impedimento que tiene para sanar sus crisis de salud debido a sus compromisos con el público y sobre todo por hacer reír a la gente.

“Para mí fue muy doloroso, normalmente, cuando me da el rayonazo yo me aíslo; me voy de redes sociales, me quedo solo, lloro, pataleo y siento que en esta ocasión no lo puedo hacer. Por compromisos y un montón de vainas, hay que cumplir. Estoy camellando mucho, con psicólogo, psiquiatra, bioenergética, mejor dicho, hasta el putas. La verdad, no me siento bien, estoy haciendo un esfuerzo por presentarme, sufro mucho en las funciones. Sintiéndome mal, me toca hacer reír y esa vaina me parece terrorífica”.

Frank ‘El Flaco’ también se refirió a un episodio que vivió cuando se le entumieron las manos, dice que se le notaba algo diferente en la cara, le dio taquicardia, sentía un miedo constante y todo lo llevó a un ataque de pánico.

Finalmente, el humorista se refirió a sus compromisos y la responsabilidad que siente con su audiencia.

“Este en vivo es para decirles que voy a cumplir con los shows que tengo programados este año, todo lo que queda en noviembre y diciembre. Pero, para el año entrante, voy a pegar un parón mientras me recupero y le encuentro emoción a muchas cosas. Mientras me encuentro yo mismo, porque hay muchas cosas en las que no me hallo, me siento muy diferente y raro con todas las personas que están a mi alrededor”.

Los compromisos del humorista también tienen que ver con el programa de RCN ‘Duro contra el mundo’, del que también hace parte, y el reconocido ‘Monólogo sin propina’.