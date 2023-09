¿Fue demasiado lejos? La broma que Pipe Bueno le jugó a participante de ‘Yo me llamo’

El programa ‘Yo Me Llamo’ sigue divirtiendo a los televidentes con las ocurrencias de los jurados y los participantes, que se atreven a hacer bromas y comentarios sobre sus artistas favoritos. En el capítulo del pasado lunes 20 de septiembre, el jurado Pipe Bueno le hizo una broma a la imitadora de Paola Jara, quien interpretó la canción ‘Qué pensaste’.

La escena causó risas entre los presentes y también entre los televidentes, que comentaron la ocurrencia de Pipe Bueno en las redes sociales. Algunos usuarios expresaron que les pareció una broma divertida y oportuna, mientras que otros criticaron que fuera una falta de respeto con la cantante original. “Pipe Bueno es muy chistoso, me encanta cómo le hace bromas a los participantes. Ese sudado de pollo fue épico”, escribió una usuaria en Twitter. “Me parece una grosería que se burlen de Paola Jara por su comida. Ella es una gran artista y no merece ese trato”, opinó otra usuaria en Facebook.

No se sabe si a la imitadora de Paola Jara le gustó o no la broma, pero lo cierto es que no se mostró molesta ni ofendida. Al contrario, se rió y agradeció los comentarios de los jurados, que la felicitaron por su voz y su parecido con la cantante original. También recibió un coqueteo de César Escola, quien le dijo que quería ser su Jessi, en alusión al novio de Paola Jara, Jessi Uribe . La imitadora le respondió que lo amaba y se emocionó hasta las lágrimas con sus palabras.