“Fue un malentendido”: exreina que habría utilizado tarjetas ajenas dice que no es una delincuente

Los hechos se remontan a octubre del año pasado, cuando una persona perdió la billetera con todos sus documentos en la sección de pasaportes del la Gobernación de Nariño, y la que encontró los papeles fue la exreina.

Según la acusación que hay en su contra, y las pruebas presentadas por la Fiscalía, Valentina nunca buscó la manera de devolverle los documentos y las tarjetas a su dueño sino, por el contrario, las usó de manera fraudulenta.

Además: Exreina de belleza se encontró billetera y realizó compras con las tarjetas de crédito

Tras estallar esta bomba, Valentina rompió el silencio y se pronunció en sus redes sociales sobre este escándalo, pues es acusada de haber hecho millonarias compras con las tarjetas de la persona que extravió la billetera.

“En vista de lo que está circulando en redes sociales me vi en la necesidad de hacer este video con el fin de aclarar que lo que se está diciendo no corresponde a la realidad. Todo es un mal entendido (...) Le agradezco a todas las personas que en lugar de comentar y dañarme sin saber, me han dado sus mensajes de apoyo”, dijo la exreina.

No obstante, este miércoles la Fiscalía emitió un comunicado respecto a la situación judicial de la modelo y en este se lee: “de acuerdo con el proceso, en las imágenes quedó registrado como Valentina Martínez se apoderó de la billetera que contenía la cédula, tarjetas débito y crédito, dinero en efectivo y demás documentos personales del denunciante”.

Después de recolectar material probatorio, se inició un proceso ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto. Ahora Valentina debe responder por el delito de hurto por medios electrónicos, además de eso, se le dictó medida de aseguramiento no privativa de la libertad, es decir que no va a ser enviada a la cárcel.