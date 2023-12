Fuentes señalan que Diego Daza y Andrea Valdiri estarían juntos desde noviembre, él le dio regalo

Lea también: ¿Se sabía? El video que habría presagiado el triste final entre Andrea Valdiri y Felipe Saruma

Además de este video, el artista publicó en su cuenta de Instagram en la que se observa cómo Andrea Valdiri baila y canta el nuevo tema vallenato del momento.

Los comentarios en esta publicación no se hicieron esperar y algunos de los seguidores del artista creen que tienen algo juntos: "No creo que Diego cambie su esposa por esta mujer que ha tenido más palos que Tarzán...?", "Esa es la mujer de la que me debo hacer amiga este diciembre, porque lo que va haber es Vallenato y trago carajo!", "Diego Daza va por el peaje de Sanjuan con Andréa VALDIRI" son algunos de los más leídos.