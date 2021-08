Gene Simmons:"Todos los que vengan a nuestros conciertos deben estar vacunados"

Mientras alistan sus canciones, disfraces y pintura, en Nueva York se prepara la producción de una película basada en la historia de la banda, y se anuncia el estreno de una biografía de lo que ha sido la escalada al éxito de Gene Simmons y Paul Stanley con su banda.

Se trata de ‘Kisstory’, un documental en dos volúmenes que se presentará el 21 y 22 de agosto a las diez de la noche a través del canal A&E.

Documental dirigido por D.J. Viola que narra las décadas de la banda, contada por los propios miembros fundadores, Paul Stanley y Gene Simmons, y otros grandes músicos invitados como Dave Grohl de Foo Fighters y Tom Morello que reflexionan sobre la histórica carrera de esta legendaria banda de rock.

Imágenes desde la intimidad de los ensayos junto a Tommy Thayer, el guitarrista desde 2002 hasta la fecha, junto a Eric Singer, se combinan con imágenes de la infancia y adolescencia de Paul, el ‘chico estrella’, y Gene, el ‘demonio’, dos máscaras de la misma moneda musical.

Gene habla sobre su historia, esta biografía, la música de hoy, así como de la película que se prepara sobre la historia única de Kiss.

BESOS Y ROCK & ROLL

- Ha estado en América Latina en varias ocasiones, ¿qué es lo que más recuerda de esas visitas?

La increíble comida, la asombrosa historia de cómo llegaron los europeos, especialmente los españoles y los portugueses, y destruyeron la cultura original, los indígenas, los habitantes originales. Pero de eso, de ese caos, surgieron civilizaciones asombrosas.

- ¿Qué se debe esperar del documental ‘Kisstory’?

Tenemos mucha suerte porque todos estamos sanos y fuertes. Estamos por volver a salir de gira y hacer otras 100 ciudades en todo el mundo. Pero lo que importa es ser honesto con tus fans, decirles la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, y hay algunas historias maravillosas, y también hay algunas historias tristes sobre miembros que cayeron en las drogas y el alcohol; y algunos malos momentos. Hay épocas buenas y malas.

Queríamos mostrar que en cualquier viaje que hagas y que lleve mucho tiempo siempre habrá muchos baches en el camino. Así es la vida, no son solo los buenos tiempos, también son los malos. La honestidad de ‘Kisstory’ es algo de lo que estamos muy orgullosos, incluso en los malos momentos.Como sabrán, realicé un reality show llamado ‘Gene Simmons Family Jewels’ que se emitió durante ocho años y que constó de 167 episodios sobre mi familia y mi mundo.

- Siempre ha dicho que nunca fue víctima de la fama, las drogas o el alcohol, pero que sí de su ego...

Nunca he consumido drogas, nunca he fumado cigarrillos, pero tengo un gran ego y lo sé. No ha sido fácil de tratar de controlar porque yo era hijo único. Mi espejo era yo mismo, así que es fácil olvidar que se necesita siempre un equipo.

- ¿Qué significa amor para Gene Simmons?

El amor es algo extraño. Hay algo extraño en Kiss, comenzó como una banda y se convirtió en una familia en la que no naciste. Es fácil amar a tu familia porque es tu sangre, pero con Kiss, como en la mayoría de las familias, hay discusiones. Algunas personas estaban sanas, otras no, pero hay que recordar que, durante toda la historia de la banda, incluso en los malos tiempos, siempre será una familia.

- ¿Qué fue lo mejor y lo peor que te trajo la pandemia?

Fuimos muy inteligentes., nos mantuvimos alejados de la gente, no queríamos que nadie se enfermara y no queríamos enfermarnos. La política se interpone en el camino de la ciencia y como resultado hay mucha mierda, hay gente muriendo y es muy grave.

Por favor vacúnate, no solo debes hacer esto por ti, sino por los demás. Los políticos son idiotas, por lo que hay que escuchar a los científicos y los médicos. El mundo todavía no es seguro, y nosotros saldremos de gira y vamos a tener mucho cuidado. Todos, incluyendo nuestro equipo técnico, de catering, toda nuestra gente llevarán máscaras y se lavarán las manos durante 20 o 30 segundos de cualquier cosa. Todos los que vengan a nuestros conciertos deben estar vacunados. De hecho, estamos por partir en el crucero de Kiss que vamos a ir a las Bahamas y Belice y lugares por el estilo, ya está agotado, pero la gente no podrá subirse al barco a menos que esté vacunado.

- ¿Y la película?

Vamos a lanzar el próximo año una película en Netflix con actores y grandes directores. El director será quien dirigió las últimas películas de Piratas del Caribe y quien está dirigiendo la próxima Piratas del Caribe, con Johnny Depp.

- ¿Qué contarán en esta película?

El proyecto será de cuatro personas de la ciudad de Nueva York que se juntaron: Ace Frehley, Peter Criss, Paul Stanley, Gene Simmons. Nueva York fue el escenario que nos dio el brillo y el comienzo de algo. De Nueva York vinieron los New York Dolls, Los Ramones y bandas así, pero ninguna de ellas tuvieron grandes fans. Nosotros venimos de Studio 54 , de la era disco, pero éramos una banda de glam rock en la ciudad de Nueva York.

Así que trata de la historia de cómo cuatro personas completamente diferentes se juntaron y formaron la banda que nunca antes se ha visto en el escenario. Ace solía distribuir alcohol en una licorería. Peter no necesitaba trabajar para ganarse la vida. Su esposa lo apoyaba. Paul era taxista y yo trabajaba para los Boricuas, el Consejo Interagencial de Puerto Rico y fui asistente del director. Así que todos veníamos de orígenes completamente diferentes.

- ¿Cuál cree que sea el legado de Kiss?

El mundo tiene muchos problemas, hay crimen, drogas, violencia e incluso pequeñas guerras. Espero que cuando la gente venga a ver a Kiss se olvide de los problemas del mundo, como cuando vas a la iglesia te olvidas de los problemas de afuera, incluso del tráfico o de la novia que está gritando porque estás mirando a las otras chicas. Todos esos problemas esperamos que se olviden cuando vengan a nuestros conciertos.

- ¿Qué opina de la música actual?

Hay muchos talentos maravillosos. Creo que Billy Eilish es muy buena. Hay mucho material muy bueno y me encanta mucha de la música nueva que está viniendo de América Central y América del Sur. Siempre me han gustado Juanes y Los Tigres del Norte.

El mayor problema es que los programas de televisión te hacen creer que lo único que quieres es fama. El segundo problema es que la tecnología se interpone en el camino del talento real. A todos nos encanta el rap y todo eso, pero no son músicos, son solo los productores, no saben tocar instrumentos y apenas cantan. Es un tipo diferente de actuación.

Espero que más jóvenes se animen y aprendan a tocar instrumentos, aprendan a escribir canciones reales y aprendan a realizar una puesta escénica, aprendan a saber qué hacer arriba en el escenario.

La razón por la que no hay más Beatles o Stones o tal vez Kiss tiene que ver con las viejas formas de hacerte conocido en la que tenías que irte de gira durante dos o tres años antes de que te tomaran en serio, y ahora puedes estar en la televisión y ya estás ahí.

- A sus 71 años saldrá de gira en conciertos donde suele escupir fuego, usando equipos y disfraz con un peso de 45 libras, ¿Cómo lo logra?

Tienes que ir al gimnasio. Tienes que ir casi todos los días, tienes que dejar de comer tortas y a mí me encantan las tortas. Si no bebes, si no consumes drogas, si no fumas cigarrillos, puedes tener 71 años y poner la mano delante de ti frente a tu cara y no va a temblar, se queda quieta.

- ¿Cuál es ese momento que desearía poder repetir una y otra vez?

Buena pregunta. Éramos mucho más jóvenes en 1982 y tocábamos en el Maracaná en Brasil y luego tocábamos en Sao Paulo y Belo Horizonte, pero en ese momento habíamos perdido a Ace, ya no estaba en la banda. Recuerdo mirar el estadio más grande del mundo, y no comprender realmente cuánta gente había allí. Si pudiera revivir algo, me gustaría seguir tocando en Río.