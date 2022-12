Génesis Aleska, exnovia de Nicky Jam, muestra impactantes fotos de su alopecia

La intensa pelea que Génesis Aleska ha mantenido con su ex Miguel Mawad le ha producido estrés y como consecuencia ahora tiene alopecia.

En su cuenta en Instagram, la modelo venezolana publicó unas fotos en las que se ve cómo algunas zonas sin cabello en su cabeza.

“Esta soy yo actualmente... mi cabello se ha caído, mi salud se ha visto afectada y esto que tengo en mi cabeza me ha jodido la autoestima, (estoy sufriendo de alopecia) no he podido dormir, he tenido insomnios, dolores, estrés emocional, he recibido terapias de ansiedad y esto comenzó hace tres meses desde que yo decidí cortar totalmente relación y comunicación con una persona que me hizo daño, me maltrató y violentó durante cinco años y hoy por hoy lo sigue haciendo y no ha tenido nada de compasión conmigo”, escribió.