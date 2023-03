Georgina Rodríguez asegura que Cristiano Ronaldo no es “materialista”

Pero sobre todo, se refirió a su generosidad y aseguró que es bastante desprendido con su dinero.

“Este año para mi cumpleaños me regaló su tiempo porque normalmente coincide con partidos, me sentí súper feliz. No es muy materialista, le he regalado tres coches y ya no le regalo más, no es original de mi parte”, señaló.

Georgina y Cristiano están juntos desde 2016 y tienen cinco hijos: Cristiano Jr, de 11 años; Eva y Mateo (gemelos de 4); Alana, de 4; y Bella Esmeralda, de 9 meses.

Durante la entrevista, Georgina habló sobre su papel de madre y sus métodos de crianza, lo que generó polémica.

“Les digo que la comida no se deja y que si no se los comen en ese momento, será para merendar. A veces les pongo videos de niños que no tienen comida y les digo que eso es lo que les puede pasar”, indició la también empresaria.

La familia tuvo que mudarse a Arabia Saudita debido al trabajo de Cristiano en el Al-Nassr de Riad, y Georgina habló sobre su experiencia allí, asegurando que es un país seguro y familiar que cuida mucho a las mujeres y a los niños.