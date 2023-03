Georgina Rodríguez confiesa cuál es el lugar más extraño en el que ha tenido sexo con Cristiano Ronaldo

Durante un episodio de la segunda temporada de su programa de Netflix Soy Georgina, la novia de Cristiano Ronaldo dejó escapar que tuvo relaciones sexuales con Ronaldo , de 38 años, en su spa.

La revelación se produjo durante una cena con amigos cuando la joven de 29 años explicaba cómo no podía mojarse los brazos después de hacerse tatuajes.

Ella dijo, a través de Marca : “Había evitado bañarme en la playa, pero llegué a casa y Cris me dijo que fuera al spa.

“Había evitado bañarme en la playa, pero llegué a casa y me dijo Cris de ir al spa. Estaba súper rayada con los brazos arriba en el spa para que no se mojaran. Estaba hasta los cojones de estar con los brazos así. Además, en la piscina de casa no hago pie casi y digo: Me rindo”, contaba Georgina Rodríguez en el capítulo.

Iván, amigo de Georgina y colaborador de Telecinco, se dio cuenta de lo que insinuaba la modelo y sugirió: “Podrías haber hecho el amor en la cama, no en el spa”.

“No, lo hicimos allí”, se le escapó a la influencer. Rápidamente, su hermana Ivana preguntaba muy sorprendida: «¿Hicisteis el amor en el spa?». La modelo se callaba de golpe y se le escapaba una risa nerviosa. “Uy, ¿y esa risa?”, insistía su hermana. “Se ha puesto nerviosa”, añadía Ivan. Georgina intentó desviar el tema, pero queda claro que mantuvieron relaciones sexuales en el spa.

Georgina y Ronaldo comenzaron a salir en 2016 después de conocerse en una tienda Gucci en la que ella trabajaba mientras él estaba en el Real Madrid.

Al año siguiente dio a luz a su hija Alana Martina y cuatro años después anunció que esperaba mellizos. Trágicamente, su hijo Angel murió al nacer, pero su hija Bella Esmeralda sobrevivió, lo que eleva el total de la ex estrella de Man United a cinco hijos .

En su serie de Netflix , Georgina reveló cómo la pareja sufrió de manera desgarradora tres abortos espontáneos.