$!Georgina Rodríguez impuso moda en parque de diversiones con ‘look’ de más de 60.000 dólares

Las postales se viralizaron en redes sociales, pero no precisamente por la complicidad que transmiten los integrantes de la familia en cada una de ellas, sino por el lujoso atuendo que lució Georgina Rodríguez.

Aunque se desconoce con precisión cuál es la marca de los zapatos, tiene muchas similitudes con unos que lanzó la marca italiana Le Silla. Fue precisamente el calzado de Georgina lo que más llamó la atención, pues la mayoría de los usuarios de redes sociales aseguraron que visitan ese tipo de lugares con tenis para mayor comodidad.

“Por qué no se viste como la ocasión, no sé, unos tenis, más cómoda. A veces la veo vestida con mucha que no tiene un buen asesor, como cuando fue a ver los partidos”. “Muy exagerado ir a un parque con esa forma de vestir; tan incomodo tan irreal .. solo busca ser ella el centro de atención.. en fin es mi punto de vista”.

“Lo único que puedo ver acá son sus tacones en un parque jajaja me da risa y admiración , pero en mi caso estaría llorando y caminando a un cm por minuto”, fueron algunas reacciones.

La modelo también portó unos skins jeans grisáceos y una blusa blanca aparentemente de manga larga con cuello de tortuga. Otra prenda que cuyo valor sorprendió a los internautas fue una chaqueta bicolor blanco y negro de Cayet, una marca portuguesa. Ésta pertenecería a su línea Número Dos y, de acuerdo con su página oficial, costaría 1.585 dólares.