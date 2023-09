Gerard Piqué retiró los cargos contra el paparazzi que reveló su infidelidad con Clara Chía

“Se declara extinguida la acción penal ejercida por Gerard Piqué Bernabeu, y en consecuencia se cuerda el archivo definitivo de las presentes diligencias”, agrega el documento.

Fue el pasado 10 de mayo que Gerard y Clara acudieron a las autoridades en Barcelona para denunciar que, el 4 de mayo, Jordi había accedido a una zona privada, en un estacionamiento, para sacarles fotografías. Sin embargo, la defensa del paparazzi negó tales afirmaciones y señaló que Martin se encontraba en una ubicación legal.

Lea también: ¿Se subió de peso? Gerard Piqué es criticado por su físico

La razón de los roces entre Jordi y Piqué

“No me soporta porque siempre he sido más próximo a Shakira”, dijo Jordi refiriéndose a Piqué de acuerdo con el diario español La Vanguardia. “Siempre me he posicionado con Shakira en los programas para Latinoamérica en que colaboro, particularmente, El Gordo y La Flaca (Univisión). Yo creo que la inquina viene por ahí. Pero quiero dejar algo muy claro: solamente me limito a hacer mi trabajo y en este caso es fotografiar en la vía pública a un personaje muy famoso que genera millones de titulares en los medios, un personaje que despierta muchísimo interés mediático”, explicaba.

En aquella ocasión también se refirió a las circunstancias en las que tomó las fotos que desencadenaron la molestia y la demanda de Gerard en su contra. “No me escondí; cuando el guardia de seguridad me advirtió que la zona era de ámbito privado, salí con toda la educación y ya está”, aseguró.