Gerard Piqué tuvo que ir a urgencias por grave problema de salud: "No puedo ni andar"

Desde que Gerard Piqué y Shakira pusieron fin a su relación amorosa debido a una supuesta infidelidad por parte del exjugador del FC Barcelona, este ha estado en el centro de la atención. Numerosas personas, especialmente en las redes sociales, le recuerdan constantemente a la cantante colombiana y señalan el error que cometió al dejarla ir.

En la actualidad, Gerard Piqué mantiene una relación con Clara Chía, la joven con la que se especuló que le fue infiel a Shakira. Sin embargo, ni Piqué ni Clara Chía han logrado llevar una vida tranquila, ya que cada vez que salen a la calle o a lugares públicos, los reflectores y la atención se centran en ellos.

La más reciente aparición del exdefensor central tuvo lugar en el 'Ibainéfico', un evento organizado por el 'streamer' Ibai Llanos con el objetivo de recaudar fondos destinados a causas sociales durante la temporada navideña. Este acontecimiento incluyó un partido de fútbol con la participación de diversas personalidades destacadas, y fue transmitido en la plataforma Twitch.

En ese encuentro, Piqué demostró una notable participación al anotar un total de tres goles, destacándose con dos de ellos desde el punto de penalti. Después de su actuación, se retiró, recogió sus pertenencias y se dirigió a su hogar.

No obstante, al parecer, experimentó dolor después del partido. Durante la transmisión continua en Twitch de Ibai, que había estado en el aire durante varias horas, el exfutbolista se comunicó y mencionó que se dirigía al hospital, generando preocupación entre sus seguidores.

“Gerard Piqué me puso: ‘estoy yendo al hospital. Creo que me he roto. No puedo ni andar’. Pero es raro porque lo vimos vestido de calle, con Riqui Puig, una hora después del partido. Es que hay que jugar videojuegos mejor”, afirmó Ibai en su transmisión.

Hasta el momento, ni Ibai ni Piqué han proporcionado más detalles al respecto, pero los seguidores del exfutbolista están inquietos por su estado de salud.