$!Gerard Piqué y Clara Chía: Las primeras imágenes de su viaje a Emiratos Árabes

Se cumplen 43 años de ‘Boys Don’t Cry’, una de las canciones más destacadas de The Cure

The Cure ha sido influenciado por una variedad de artistas y géneros. Robert Smith, el líder de la banda, ha mencionado que creció escuchando a los Beatles, los Rolling Stones y Pink Floyd. Foto tomada de Internet/VANGUARDIA

The Cure ha sido influenciado por una variedad de artistas y géneros. Robert Smith, el líder de la banda, ha mencionado que creció escuchando a los Beatles, los Rolling Stones y Pink Floyd. Foto tomada de Internet/VANGUARDIA

Por su parte, Shakira llegó a Miami el pasado 2 de abril y con ese cambio busca alejarse un poco de los medios y de la polémica que ha generado su separación, con seguimientos de los paparazzis, que no quieren perder detalles de todo lo que hacen tanto ella como su expareja.

No obstante, las miradas se centraron en la final de la King League, liga de fútbol 7 de la cual es presidente Piqué, en aquel evento deportivo se pudo ver a Gerard junto con sus dos hijos. Pero lo que llamó la atención de las personas fue el regaño que les dio el exfutbolista a Milán y Sasha durante el evento enfrente de una multitud de personas que presenciaban dicha final.

Los medios resaltaron la ausencia de Clara Chía, actual pareja de Gerard, y recordaron un fragmento de una entrevista del periodista Jordi Martín sobre su experiencia siguiendo a la familia Piqué Mebarak.

Le interesa: Ed Sheeran enfrenta juicio en EE.UU. por supuesto plagio de un tema de Marvin Gaye

“El día que sale la portada de la revista ¡Hola! Con Piqué y Clara Chía... me voy a la casa de Shakira y ella decide irse a un parque con sus hijos, sale abrazada con ellos, los niños medio llorando... se notó que los hijos lo pasaron mal. Creo, es opinión personal, pero a los menores les pasó como a mí y se volcaron más con la madre que con el padre”, mencionó el reportero en la entrevista.

Allí también aseguró que Milan y Sasha tenían relaciones distintas con el exfutbolista y la artista, ya que el deportista tenía gestos que no eran bien vistos por las personas. En estas declaraciones recordó cómo eran las recogidas que hacía el empresario en la casa de la barranquillera, explicando que no se bajaba del carro y no atendía a sus niños.