Gerard Piqué y Clara Chía protagonizarían nuevo “ataque” contra Shakira

Recientemente, el portal El Nacional de Cataluña reveló que el acuerdo de no contacto entre Clara Chía y los hijos de Shakira y Piqué no estaría siendo respetado. Según se informa, Clara Chía, actual pareja de Piqué, estaría asumiendo un papel activo en la vida de los hijos del exfutbolista, lo que habría desatado preocupaciones por parte de Shakira.

El mundo del entretenimiento vuelve a agitarse con rumores y controversias que involucran a la reconocida cantante colombiana Shakira, su ex pareja Gerard Piqué y la joven catalana Clara Chía.

La prensa internacional ha destacado la aparente buena relación entre Clara Chía y los hijos de Shakira, un hecho que contrasta con los conflictos previos que llevaron a la barranquillera a establecer la cláusula de no contacto en el acuerdo de separación.

¿Amparo Grisales se va? Este es el inesperado cambio que se dará en ‘Yo Me Llamo’ en las próximas semanas

Britney Spears habla por primera vez de su polémico divorcio: “Ya no podía soportar el dolor”

Además, Clara Chía ha estado en el centro de atención no solo por su relación con Gerard Piqué, sino también por su apariencia. El portal El Nacional de Cataluña resalta la transformación física de la joven catalana, quien ha sido elogiada por su estilo y su apariencia actual. Esta mejorada imagen ha despertado comentarios y comparaciones, lo que habría llevado a algunos a interpretar esta atención mediática como motivo de envidia por parte de Shakira.

No obstante, durante el programa Y ahora son soles, uno de sus periodistas desestimó las especulaciones sobre la cláusula de no contacto y confirmó que los niños sí han interactuado con Clara Chía durante la estancia de Piqué con ellos. Asimismo, enfatizó que esta situación es normal y que no existe un problema real en cuanto a la relación entre los involucrados.

Esto dice el acuerdo

El acuerdo de separación entre Shakira y Piqué, que establecía la cláusula de no contacto entre los niños y la nueva pareja de Piqué, pareciera estar siendo cumplido según el entorno cercano de la cantante. Aunque la reconciliación entre Shakira y Piqué habría traído estabilidad a su relación, los rumores y tensiones en torno a la participación de Clara Chía en la vida de los hijos del exfutbolista han añadido un nuevo capítulo a esta historia mediática.