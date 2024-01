Globos de Oro 2024: esta es la lista completa de los ganadores

Los premios Globos de Oro son uno de los eventos más destacados en la industria del entretenimiento, celebrados anualmente para reconocer y honrar los logros excepcionales en cine y televisión. Estos premios son otorgados por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés), un grupo de periodistas y corresponsales que cubren la industria del entretenimiento en Hollywood.

La importancia de los Globos de Oro radica en su capacidad para destacar y premiar la excelencia en dos de las formas más influyentes de medios de comunicación: el cine y la televisión. A lo largo de los años, estos premios han ganado prestigio por su capacidad para anticipar las tendencias de la temporada de premios más amplia, incluidos los premios Oscar.

Tras un 2023 marcado por las huelgas de actores y guionistas en Hollywood, la industria audiovisual estadounidense se volvió a vestir de gala este 7 de enero en la primera alfombra roja de la temporada, la de los Globos de Oro, que celebró su 81 edición, presentada, en esta oportunidad, por el actor y comediante estadounidente Jo Koy.

Lista de ganadores de los Globos de Oro 2024

Lo mejor del cine:

Mejor película de drama: Oppenheimer

Mejor película musical o de comedia: Poor Things (“Pobres criaturas”)

Mejor actriz de drama: Lily Gladstone - Killers of the Flower Moon (“Los asesinos de la luna”)

Mejor actor de drama: Cillian Murphy - Oppenheimer

Mejor actriz de comedia o musical: Emma Stone - Poor Things (“Pobres criaturas”)

Mejor actor de musical o comedia: Paul Giamatti (The Holdovers, “Los que se quedan”)

Mejor actriz de reparto: Da’Vine Joy Randolph - The Holdovers (“Los que se quedan”)

Mejor actor de reparto: Robert Downey Jr. - Oppenheimer

Mejor película de habla no inglesa: Anatomie d’une chute (“Anatomía de una caída”)

Mejor película de animación: Kimitachi wa Dō Ikiru ka (The Boy and The Heron, “El chico y la garza”)

Mejor director: Christopher Nolan - Oppenheimer

Mejor guion: Justine Triet, Arthur Harari - Anatomie d’une chute (“Anatomía de una caída”)

Mayor logro cinematográfico y de taquilla: Barbie

Mejor banda sonora original: Ludwig Goransson - Oppenheimer

Mejor canción original: What Was I Made For? (Billie Eilish O’Connell y Finneas O’Connell) - Barbie