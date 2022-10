Goyo, vocalista de ChocQuibTown, lanzó fuerte indirecta a Estéreo Picnic

Este lunes se confirmó oficialmente quiénes son los artistas que estarán en el lineup del Festival Estéreo Picnic 2023 y de inmediato los seguidores de esta gran fiesta de talla mundial explotaron de emoción.

Como era de esperarse, entre los nombres se destacan varios como Drake, Billie Eilish, Blink-182, Rosalía, y por supuesto, también los colombianos Morat, Alci Acosta, entre otros, pues este evento se realiza en Bogotá, entre el 23 y el 26 de marzo, por lo que los locales llevan la bandera.

Aunque hubo muchos comentarios positivos al respecto, también hubo otros que expresaron su molestia. Una de ellas fue Goyo, vocalista de ChocQuibTown, quien arremetió en contra del famoso festival y defendió a los artistas locales.

La cantante colombiana afirmó a través de sus redes sociales que no haría parte del festival porque los artistas nacionales no deben “regalar su trabajo”, dejando entrever que a los colombianos no les pagan en ese festival.

“No vamos en ese cartel por que los locales no debemos regalar su trabajo, vamos donde valoren”, comenzó diciendo Goyo en Twitter.

Agregó que: “Ni pa allá nos asomamos. Ya no somos unos culicagaos”.