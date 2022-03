$!Goyo ya debutó en HBO MAX

Lea también: Goyo: Tan cerca y tan lejos de ChocquibTown

“En Letra de Otro es un sueño cumplido. Mostrar un poco de mi a través de la música con la que crecí, es hermoso. Ver a mi familia, mis tías y primos haciendo parte también de la producción me llena de felicidad. Condoto es la raíz, mi esencia, y sin esa raíz hoy no estaría cumpliendo el sueño de presentar un proyecto en solitario, pero con el alma y la bendición de ChocQuibTown, mi casa matriz”, comentó Goyo.

Posteriormente al estreno, este 7 de marzo, el Miami Film Festival presentará un evento de alfombra roja con una función del documental y una entrevista moderada por Leila Cobo.

Anteriormente, Goyo participó en el especial de HBO Latino Piano y Mujer (2021), disponible a través de HBO Max. La galardonada serie de En Letra De Otro ha destacado a artistas de la talla de Farruko (2019), Gente de Zona (2018), y Pedro Capó (2017).

Otros especiales de música de HBO Latino que se encuentran disponibles por HBO Max incluyen el ganador del Latin Grammy 2021 Juan Luis Guerra 4:40: Entre Mar y Palmeras, Diego Torres Sinfónico (2020), Shakira in Concert: El Dorado World Tour (2020), y Santana – Corazón, Live from Mexico: Live It to Believe It (2014); al igual que la colección Havana Street Party Presents estelarizada por Orishas (2019) y Beatriz Luengo (2021).