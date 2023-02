$!Shakira, Miley Cyrus, Maluma.... Estas son 10 famosas canciones de despecho

También se recuerda “Wrecking Ball”, considerado el mejor éxito dentro de toda su carrera, una canción que trata acerca de cómo Miley sintió que su corazón se rompía en mil pedazos, aclarando que jamás dejaría de amar a su ex.

La más reciente en lanzar el ‘latigazo’ musical fue Miley Cyrus, quien con su tema “Flowers” le envió un mensaje a su ex, el australiano Liam Hemsworth: “puedo amarme mejor que tú”.

Si bien en “BZRP Music Session #53”, con frases como “perdón que te sal-pique” y “clara-mente no es como suena”, la cantante colombiana prioriza el ego al desengaño, el feminismo y el empoderamiento, también le ha valido fuertes críticas, pues pone de manifiesto “su resentimiento, sus carencias y también su vanidad”, según el diario español El Mundo.

Otro colombiano que tuvo el corazón roto fue Maluma, quien dedicó “Hawai” a su exnovia, Natalia Barulich, tras dejarla por el jugador de fútbol Neymar. En las letras de la famosa canción se oyen frases como: “La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco tan bien, sé que fue pa’ darme celos...”.

Si de hablar sin tapujos y de no dejar nada a la imaginación, el primer lugar se lo lleva la mexicana Paquita la del Barrio. Francisca Viveros Barradas, conocida como Paquita la del Barrio, en sus composiciones se destacan frases tan directas como: “Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho...” o “Maldita sabandija, cuánto daño me has hecho...”.

También Justin Timberlake se posicionó en lo alto de las listas de la música con “Cry Me A River” que reflejaba el motivo de su ruptura con Britney Spears.

Aquí, un repaso de los temas más emblemáticos dedicados a muchos ex, convertidos en verdaderos himnos al despecho.