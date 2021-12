Lea: Jessica Cediel reveló que tiene COVID-19 otra vez

“Yo algo que desde siempre he hablado con el equipo de trabajo y con Mike, es que no sabíamos cuándo llegaría esta experiencia, que en algún momento de la vida llegaría, pero siempre les dije, yo necesito estar en una tarima con mi barriguita, necesito que mi bebé, viva conmigo esta experiencia así de conectado con eso que a mí tanto me apasiona y compartirlo con la gente, que al final ha sido testigo de nuestra historia”, mencionó Rendón.

Como era de esperarse, los seguidores inundaron las redes de felicitaciones y elogios para los emocionados padres. Sin embargo, aún no se conocen detalles del sexo del bebé y fecha de nacimiento.

Estas serán las fechas y ciudades que visitarán en su gira “Amantes Tour Att: Amor”, donde celebrarán esta nueva experiencia de ser padres.

Cabe recordar que desde finales de septiembre ya se venía hablando de un posible embarazo, pero ninguno de los dos se había referido oficialmente al tema hasta hoy con el lanzamiento de la canción dedicada a su bebé.