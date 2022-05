“Hago música para ser feliz”: Juliana Velásquez

n primer álbum que la definió como una cantante en otras vertientes y un Grammy como mejor nuevo artista, marcaron con tinta indeleble el presente y futuro de Juliana Velásquez, quien acaba de lanzar su nueva propuesta al mercado.

“Dos Dos Dos” representa una etapa de transición para la artista, y precisamente de allí toma su nombre, por ser un número que le ha acompañado en los cambios más relevantes de su vida, y aunque suene extraño, se manifiesta y todo se torna diferente.

“Son muchas facetas de mi vida, donde cumplo sueños, entro en géneros musicales que siempre había querido cantar, desafío esa teoría de que los artistas no podemos cantar lo que nos gusta, si no que debemos regirnos por un género, entonces en este álbum me doy muchos regalos”, afirma Juliana.

Juliana ama la música que escuchaba con su mamá y por eso no les es difícil grabar en otros géneros.

Reafirmando quién es, con una base que se ha permitido, la bogotana continúa con la consciencia de hacer lo que se necesita hacer, y esto aplica a la música, toda vez que la requiere para ser feliz, y esa es la verdadera razón de su arte.

Afirma que esa exploración va a continuar de la manera más divertida, por lo que este álbum es el recordatorio de lo importante que es para ella abrir su cabeza y darse permiso de hacer cosas que anteriormente no había sido capaz, y como los sueños son para cumplirse en vida, viene una Juliana con una visión muy clara y ganas de crecer.

“Dos Dos Dos” tiene cinco colaboraciones muy especiales, sin embargo, la lista de artistas con los que quiere trabajar es infinita y eso hará parte de lo que vendrá en adelante. Este disco es muy rico en material, 16 canciones, porque para ella el tema de sencillo, tan común por esta época, no tiene sentido, desde pequeña lo que más le enamoraba de la música eran los álbumes.

Considera que a través de un trabajo completo, se puede conocer realmente al artista y su equipo, la razón de cada canción, aun cuando no todo el álbum guarde el mismo mensaje. Ha visto como se ha llevado la música a una rápida fecha de caducidad, entonces quiere que le escuchen y se hagan preguntas, lo que le significa un gran valor.

