«Han sido muy crueles conmigo»: Yina Calderón lloró al mostrar su nuevo tatuaje

En sus historias de Instagram, la influenciadora se mostró bastante afectada por las críticas de sus seguidores, quienes consideró que han sido «muy crueles» con ella.

«Ya estoy llorando, pero no estoy llorando por el dolor. Estoy diciendo que me ha tocado tan duro», indica Yina al inicio del video.

«Estoy llorando porque ustedes han sido muy crueles conmigo (...). Me ha tocado duro sola y ustedes saben que es así. Y este tatuaje va por ustedes», agregó la creadora de contenido.

Estar en el foco de las críticas, hizo que Calderón no pudiera contener sus lágrimas, por lo que explicó el significado de su nuevo tatuaje.

«Ustedes me han tirado reduro. Por ustedes me voy a tatuar», expresó, mientras momentos después revelaba la imagen del príncipe Vegeta en su piel.

«¿Por qué me lo hice? porque me gusta la irreverencia. A mi me gusta la irreverencia, por eso tengo a Bart Simpson (...) Me hice a Vegeta (...) No sé, es el que más se gusta de toda la serie de Gokú», concluyó al referirse a Dragon Ball.