Harry Styles: ¿canta o no canta en El Campín?

Mucho se ha especulado acerca de la presentación en el estadio El Campín de Bogotá del artista británico Harry Styles y para los fans todo parecía haberse venido abajo este fin de semana cuando se conoció la clasificación de los equipos bogotanos Santa Fe y Millonarios ya que la final tendría que jugarse en este estadio.

Pero hay una luz de esperanza: La presentación de Harry Styles está programada para el domingo 27 de noviembre; y la última fecha de los cuadrangulares se jugará entre el 23 y 24 del mismo mes.

Si Santa Fe o Millonarios clasifican a la final, se descartaría el concierto en El Campín; pero si ambos quedan eliminados, se podría usar ese escenario. Aunque el gran problema es que la logística y la infraestructura para un concierto debería definirse con anterioridad... Habrá que esperar.

Sin embargo, hay otro problema: Bad Bunny tiene concierto en Bogotá para el domingo 20 de noviembre, y justo ese fin de semana 19-20, Millonarios jugará contra Junior en la quinta jornada del cuadrangular A; así, ambos eventos se cruzan y habrá que ver cómo se soluciona.

Por el momento, se sabe que Harry Styles cantaría en el Salitre Mágico y que sus canciones serían: Daydreaming, Golden, Adore You, Daylight, Keep Driving, Matilda, Little Freak, Satellite, Cinema Music for a sushi restaurant, Treat People With Kindness, What Makes You Beautiful de One Direction, Late Nigh Talking, Watermelon Sugar, Love of my life, Encore, Sign of the times, As it Was y Kiwi.