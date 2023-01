Harry Styles entró al Récord Guinness gracias a su canción “As it Was”

Con el final del 2022, un año más que provechoso para el británico, también se conoció que fue merecedor de un récord que lo ubica dentro del Récord Guinness. Su canción “As it Was” se convirtió en la más reproducida de la historia de Spotify con 1500 millones de reproducciones.

Como si fuera poco, el álbum Harry’s House también tuvo sus récords, convirtiéndose en el segundo más reproducido en Spotify en 2022, solo derribado por Un Verano Sin Ti de Bad Bunny.

El músico británico no ha triunfado únicamente en la industria de la música, sino también en el séptimo arte. Durante el año pasado, Styles también formó parte de diferentes producciones cinematográficas como No te preocupes cariño, dirigida por Olivia Wilde, My Policemen de Michael Grandage, en 2021 tuvo un cameo en Eternals de Marvel y en 2017 fue parte del elenco del film bélico Dunkerque, dirigido por Christopher Nolan.

No es el primer récord que este tema impone, el mismo día que salió al público se convirtió en la canción más reproducida en Spotify en tan sólo 24 horas, con más de 16 millones de escuchas. Y por si fuera poco también estableció el récord de reproducciones semanales con 78 millones.