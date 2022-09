Harry Styles y Bad Bunny, los más escuchados según Spotify

El tema “As It Was” del británico Harry Styles se alza con el primer puesto de los temas más escuchados de final de mayo a agosto en Spotify, una lista con gran presencia de la música latina gracias al puertorriqueño Bad Bunny, que se lleva cinco de las diez primeras posiciones.

Además: Richard Gere, el icono del cine de los años 90, cumple 73 años

La lista mundial de canciones de la plataforma ha sido realizada con datos recogidos entre el 29 de mayo y el 29 agosto.

En el primer puesto está “As It Was”, de Harry Styles, que ha tenido 610 millones de reproducciones a nivel mundial solo en los últimos tres meses.

El segundo, toda una sorpresa, es para “Running Up That Hill (A Deal With God)” de la también británica Kate Bush, un tema publicado en 1985 que vive su segunda edad de oro gracias a su aparición en la serie “Stranger Things”, señala la plataforma en un comunicado.