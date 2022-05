‘Hasta que la plata nos separe’: opiniones divididas tras su estreno

Este martes, a las 9:30 p.m, se estrenó la nueva versión de ‘Hasta que la plata nos separe’ por RCN y los televidentes ya están hablando de esta producción. (‘Hasta que la plata nos separe’ vuelve a la televisión 16 años después)

Después de 16 años, regresó esta historia de Fernando Gaitán que narra la vida de Alejandra Maldonado y Rafael Méndez, dos personas de mundos opuestos que protagonizan un romance poco convencional. Un accidente automovilístico marca sus destinos y a partir de ese día sus vidas no serán las mismas. Los daños millonarios como consecuencia del accidente le dejan una deuda millonaria a Méndez y para pagarle a Alejandra acuerda con ella un contrato que los ata y los pone a prueba en una relación de amor y odio.

Como era de esperarse, el remake generó todo tipo de comentarios en redes de usuarios que la convirtieron en tendencia en Twitter en la noche de este 10 de mayo.

Varias opiniones fueron relacionadas a la actuación de Carmen Villalobos, como Alejandra Maldonado, papel que hizo la icónica actriz Marcela Carvajal. Mientras otros también mencionaron que Sebastián Martínez no le llegaba a los talones a Víctor Hugo Cabrera en su protagónico de Rafael Méndez.

“A mí me gustaba tanto Hasta que la plata nos separe que me sabía todo el himno de Colombiautos”, “Sebastián Martínez es muy buen actor. Pero 5 minutos de este remake de Hasta que la plata nos separe y ese papel de ‘Méndez’ nació fue para Víctor Hugo Cabrera”, “Sebastián Martínez es buen actor y el señor Victor Hugo Cabrera es y será y seguirá siendo Méndez ,toda la vida”, “Ese reencauche de Hasta que la plata nos separe me parece muy flojo, Carmen Villalobos no le llega ni a los talones al personaje (Alejandra Maldonado) que hizo Marcela Carvajal”, fueron algunas de las críticas.

Por su parte, también hubo algunos a los que sí les gustó esta nueva versión y los actores que la protagonizan.

“Te amo hasta que la plata nos separe, novela pa perfecta”, “Ay no esperaba mucho de Hasta que la plata nos separe pero si me he reído”, “Yo si me voy a reír otra vez viendo hasta que la plata nos separe, ahí perdonan”, entre otros elogios para la novela.

Cabe recordar que en el elenco actual están reconocidos actores colombianos como Gregorio Pernía, Marcela Benjumea, Lorna Cepeda, Julio Sánchez Cóccaro, entre otros.

Hoy, el canal espera que en su segundo capítulo la novela logre el rating esperado.