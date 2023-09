“Hay cámaras en todo lado”: Amparo Grisales pilló haciendo trampa a participante de Yo me llamo

La jurado de ‘Yo Me Llamo’ no se quedó callada ante el intento de engaño de la imitadora de Paola Jara, quien se maquilló la nariz para parecerse más a la cantante original. Amparo Grisales le reclamó en pleno programa y le dijo que no hiciera esas “trampitas” que podían perjudicar su participación.

Los otros jurados también intervinieron y le pidieron a la imitadora que confiara en su talento y en el trabajo de la escuela, donde hay profesionales que la pueden asesorar. Yeison Jiménez le dijo que no se dejara llevar por la inseguridad y que fuera auténtica. César Escola le recordó que el programa busca al mejor imitador, no al mejor clon.

La imitadora se defendió diciendo que solo quería mejorar su parecido con Paola Jara, pero la jurado le dijo que eso era una falta de respeto con el programa y con el público. “No mientas, hay cámaras en todos lados. Eso no se hace, eso es trampa. Tú tienes una nariz bonita, no necesitas hacer eso”, agregó Amparo Grisales.

La imitadora aceptó su error y pidió disculpas a los jurados y al público. También aseguró que no volvería a hacerlo y que seguiría las indicaciones de los maestros. Al final, los jurados le dieron el visto bueno para pasar a la siguiente ronda, pero le advirtieron que no tolerarían más trampas.

Este no es el primer caso de trampa que Amparo Grisales ha descubierto en ‘Yo Me Llamo’. Hace unos días, también pilló a los imitadores del trío Los Panchos haciendo “trampillas” con la época de sus personajes. La jurado les pidió que definieran bien qué etapa iban a evocar, pues el grupo musical tuvo muchos cambios a lo largo de su carrera.

Amparo Grisales es conocida por ser una jurado exigente y rigurosa, que no se deja engañar por los participantes. Sin embargo, también ha demostrado tener un lado sensible y humano, como cuando se emocionó con la presentación de ‘Yo Me Llamo Rocío Durcal’ o cuando defendió a ‘Yo Me Llamo Maluma’ de las críticas por su nariz.