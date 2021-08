Hermanos de Kaleth Morales lo recuerdan en el aniversario de su muerte

El 24 de agosto del 2005 marcó la historia del género vallenato. Ese día Kaleth Morales se despidió de este mundo luego de batallar por su vida tras sufrir un accidente en la vía entre Plato y el Difícil, Magdalena.

Desde ese entonces año tras año seguidores de su música y del vallenato lo recuerdan como el máximo exponente del llamado ‘Vallenato nueva ola’.

“Aquí habíamos prometido tomarnos una foto en todos los conciertos en los que estuviéramos juntos, ya que por mis estudios no nos veíamos siempre; pero no nos alcanzó el tiempo sino solo para estas dos, una en Montería, la otra no recuerdo, y son como tesoros para mi; ya hoy son 16 años sin ti hermano, sin tu presencia, pero todo de ti, vive en cada uno de los que te amamos”: Kanner Morales, hermano.

“Hoy se cumplen 16 años de tu partida y tus huellas en esta vida siguen intactas e imborrables... Fuiste, eres y serás por siempre el rey de la nueva ola, el artista joven más influyente de la música Colombiana. Te extrañamos hermano de mi alma”: Keyner Morales, hermano.