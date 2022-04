“Hicieron una feria con mi nombre”: Alejandra Azcárate sobre narcoavión

Lo ocurrido el pasado 23 de mayo de 2021 con la incautación de una avioneta que llevaba 446 kilogramos de cocaína a Providencia salpicó por varios meses al empresario Miguel Jaramillo Arango y a su esposa Alejandra Azcárate.

A un año de la polémica, la pareja de esposos habló con Noticias RCN sobre este episodio, en especial, Miguel Jaramillo, quien se refirió por primera vez al escándalo.

“Es muy importante aclarar que ni fui ni he sido dueño de esa avioneta. El verdadero dueño se llama Fernando Escobar, quien en su momento era socio mío en la compañía Interandes”, sostuvo el publicista.

Y aclaró que su “único error” fue no asegurarse de que su contadora registrara las actas presentadas a la Fiscalía en Cámara de Comercio.

“Desafortunadamente, en ese momento, yo figuraba siendo accionista de esa sociedad, pero con base en esos documentos que se los presenté a la Fiscalía General de la Nación, pude dejar completamente claro que cinco meses antes de que sucediera y empezara esa pesadilla para nosotros, yo ya ni era accionista, ni era representante legal de esta sociedad”, expuso Jaramillo.

Por su parte, la comediante Alejandra Azcárate reiteró que siempre creyó en la honorabilidad de su esposo y que esto le permitió afrontar dicha crisis “de pie”.

“La certeza total de la honorabilidad de mi marido es lo que me ha permitido soportar esto de pie”, dijo.

Sobre el escándalo suscitado en el país y las criticas en redes sociales, la actriz expresó: “Yo no entendía lo que estaba sucediendo. Corría como una película y luego ya muy rápidamente me enceguecí y me derrumbé, porque nosotros nos acostamos un domingo siendo un publicista y una artista, y amanecimos el lunes en la categoría de unos mafiosos”.

Y agregó, “para muchos medios esto fue un postre. Hicieron una feria con mi nombre, en torno a él, y esto se convirtió en la tiranía del clic”.

Los sótanos del infierno

Azcárate manifestó que su frase “vengo de recorrer los sótanos del infierno ”fue tan “potente” que se volvió popular. “Me encanta mi frase, me fascina. O sea, es tan potente que se volvió una expresión popular y disfruté que se burlaran de ella, porque es que para eso es la desgracia, para uno tratar de sacarle punta, sino cómo haces para sobrevivir”.