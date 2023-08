$!Hija de ‘Kiko’, de El Chavo del Ocho, padece de cáncer: revela lo más difícil que ha tenido que vivir

Hija de ‘Kiko’, de El Chavo del Ocho, padece de cáncer

Vanesa Villagrán, hija menor del reconocido actor de El Chavo del Ocho Carlos Villagrán, conocido por su papel de ‘Kiko’ en la popular serie mexicana, compartió a través de sus redes sociales su experiencia contra la lucha del cáncer, el cual padece desde hace algún tiempo.

En le mes de julio, Vanesa compartió con sus seguidores en las redes sociales la noticia de que había sido diagnosticada con cáncer de mama, un anuncio que la tomó por sorpresa a ella y a su familia. En las publicaciones que ha compartido en Instagram se puede ver que la hija de ‘Kiko’ está dispuesta a luchar por enfrentar esta enfermedad y superarla.

A pesar de que se trata de una enfermedad muy difícil de enfrentar, la joven se ha mostrado muy optimista frente a esta situación que vive, pues ha asegurado en varias oportunidades que muchas mujeres ya pasaron por esto y lo superaron, así que ella puede hacer lo mismo y vencer esta enfermedad.

“El 6 de junio me diagnosticaron cáncer, no lo podía creer, 2 cirugías y aún no lo creía, para mí y mi familia fue muy sorpresivo... Vi como 6 oncólogos, no salía del hospital, de informarme, de estudios de todo tipo, de consejos, de videos, no sabía dónde refugiarme, me sentí tan perdida... una vez más tenía que enfrentarme ahora a esta prueba de Dios y aceptarla”, dice el texto que compartió Vanesa en Instagram junto a una foto suya en quimioterapia.

Cabe recordar que Vanesa, de 37 años de edad, se dedica al modelaje y es empresaria, pero actualmente es la mánager de su padre, quien la ha apoyado durante todo su proceso de recuperación. Ahora, a través de sus redes sociales, ha compartido todo su proceso de salud desde que le descubrieron el cáncer.

Uno de los procesos más duros para Vanesa ha sido enfrentar la pérdida de su cabello como resultado de las quimioterapias: “Se me está cayendo el cabello ya exageradamente, ya estoy a punto de perder mi cabello, ha sido muy impactante, la verdad que cuando se me empezó a caer sí lloré, porque es impactante, para una mujer es muy impresionante”, mencionó en sus redes sociales.

Definitivamente, este es uno de los momentos más duros que ha vivido Vanesa, quien diariamente comparte su experiencia en redes sociales, pero también ha aprovechado este espacio para enviar mensajes de concientización y de motivación a sus seguidores para mantener una actitud positiva en un proceso como este.