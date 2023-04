Hijos de Shakira le habrían hecho advertencia a Piqué sobre Clara Chía

Shakira y Gerard Piqué decidieron hace poco cortar toda comunicación que no se refiera a sus hijos, Milán y Sasha.

En la final de la King League, liga de fútbol 7, se pudo ver a Piqué junto con sus dos hijos, pero lo que llamó la atención de las personas fue el regaño público que les dio enfrente de una multitud de espectadores.

Además, otro tema que llamó la atención fue la ausencia de la actual pareja de Piqué, Clara Chía, y la razón podría ser el deseo de Sasha y Milán de no querer compartir con ella para nada.

En una entrevista reciente, el periodista Jordi Martín, quien dijo que Milan y Sasha tienen relaciones distintas con sus padres porque el catalán tiene gestos que no son bien vistos por las personas y, por supuesto, que no gustan a los niños.

“Los niños están volcados con la madre. Aquí me critican mucho, pero yo les veo más felices con Shakira que con el papá... siempre están abrazados con ella, jugando y eso, pero con Piqué no los veo tan cariñosos. Piqué es un buen padre, pero hay cosas en las que ella es más humana”, afirmó.

También mencionó que Piqué no está del todo pendiente de sus hijos, lo que quedó demostrado cuando se publicó esta semana que había dejado olvidado a uno de ellos en una tienda.

“Los nenes se montan en el coche y él sigue pegado al celular, Milan está sentado adelante como copiloto sin el cinturón y el empresario corriendo por todo Barcelona... eso no lo haría Shakira”, agregó en el video.

Además, el periodista afirmó que los niños le habían advertido a Gerard que no querían conocer a Clara Chía ni tenerla en su casa mientras estuvieran ellos presentes.

“Yo creo que los niños están volcados con su mamá, han visto que la ha pasado muy mal y le han dicho a Shakira: ‘Quédate tranquila que no queremos ni ver a Clara Chía’. También se lo han dicho a Piqué: ‘Nosotros no queremos ver ni a Clara Chía, no queremos conocerla, no queremos que la traigas a la casa mientras estemos nosotros’”, concluyó.