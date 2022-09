History estrena la serie “La presidencia con Bill Clinton”

History estrena La presidencia con Bill Clinton, una nueva serie presentada y producida por el presidente Bill Clinton que explora la historia de la presidencia estadounidense y la lucha por una unión más perfecta a través de seis episodios de una hora.

En esta serie premium Clinton examina cómo la acción presidencial en una amplia gama de momentos críticos en Estados Unidos ayudó a promover o a retrasar la creación de una inmejorable unión. La producción cuenta con entrevistas a expertos de autores, historiadores y testigos históricos de renombre, incluidos los ganadores del Premio Pulitzer Jon Meacham y Annette Gordon Reed, así como el Dr. Douglas Brinkley, la Dra. Edna Medford Green, el Dr. H.W. Marcas y George Takei. Cada episodio aborda un tema diferente en la historia de Estados Unidos: raza, extremismo, lucha por los derechos, visión presidencial, poder mundial y poderío económico.

El presidente Clinton es una de las pocas personas vivas que comprende la responsabilidad de ser el Decider-In-Chief (término utilizado para los presidentes de Estados Unidos derivado de George W. Bush) en los momentos críticos de la historia de aquella nación. Todos los primeros mandatarios desde George Washington han tenido que definir las palabras “Nosotros, el pueblo” (“We The People”) y una “Unión más perfecta” (“More Perfect Union”), y en momentos tanto de crecimiento como de gran angustia, todos los presidentes han tenido que tomar decisiones difíciles que unirían o dividirían al país. Esta serie analiza de manera integral una amplia variedad de acciones presidenciales que hicieron avanzar a los Estados Unidos, como la orden del presidente Eisenhower de que la 101va División Aerotransportada ingresara en Little Rock para garantizar la seguridad de “Los nueve de Little Rock” (”The Little Rock Nine”), el Discurso de Gettysburg del presidente Lincoln y la Proclamación de Emancipación , y Lyndon B. Johnson promulgando lo que se ha llamado la ley de derechos civiles más importante hasta la fecha: la Ley de derechos electorales de 1965. La presidencia con Bill Clinton también aborda las decisiones presidenciales que dividieron aún más al país, como la de Herbert Hoover. “campañas de repatriación” que llevaron a las expulsiones masivas de ciudadanos mexicano-estadounidenses durante la Gran Depresión y la Orden Ejecutiva 9066 de FDR que provocó que casi 120,000 japoneses-estadounidenses fueran detenidos sistemáticamente y forzados a campos de prisioneros.

La presidencia con Bill Clinton es una producción para History del grupo Category 6 Media™. El presidente Bill Clinton se desempeña como productor ejecutivo. Jeff Cooperman se desempeña como productor ejecutivo y showrunner. Sharon Scott se desempeña como productora ejecutiva del grupo Category 6 Media™. Eli Lehrer, Mary E. Donahue y Zachary G. Behr se desempeñan como productores ejecutivos de History.