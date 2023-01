$!Hollywood llora la muerte de Lisa Marie Presley, a los 54 años de edad

La última aparición pública en la gala de los Globos de Oro

La tarde de ayer se confirmó la muerte de la cantante y compositora a causa de un paro cardíaco, tras haber sido hospitalizada y encontrarse por horas en estado crítico.

Según TMZ, Presley recibió primeros auxilios y fue asistida por paramédicos en su casa ubicada en Calabasas en California (EE.UU.) antes de ser llevada al hospital.

Tenga en cuenta: José Luis Rodríguez, ‘El Puma’, cumple 80 años sin opción de retirada

La última aparición pública de Presley fue esta semana en la gala de los Globos de Oro junto a su madre, quienes acompañaron al actor Austin Butler, uno de los nominados de la noche por el papel de Elvis Presley en el filme de Baz Luhrmann.

Presley siguió los pasos de su padre y en 2003, lanzó su primer álbum, “To Whom it May Concern”, y a este le siguieron dos producciones más, pero desde 2012 no lanzó otro álbum musical.

Presley estuvo casada con el músico Danny Keough, el cantante Michael Jackson, Cage y el productor musical Michael Lockwood.