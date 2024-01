Homenaje: las Spice Girls tiene una edición especial en el correo británico

Royal Mail (el correo británico) celebrará el 30 aniversario de la formación de las Spice Girls con una edición especial de sellos que recoge algunos de sus momentos estelares.

La compañía anunció la puesta a la venta de una colección de 15 unidades, que además supone la primera vez que se dedica una edición completa a una banda femenina, según explicó en un comunicado.

Una decena de sellos recogen actuaciones en directo del grupo, mientras que otros cinco pertenecen a sesiones de fotos de promoción para su película ‘Spice World’ (1997).

Se trata únicamente de la sexta vez que un grupo musical cuenta con su propia colección de sellos.

Lea también: El novio de Rosalía apareció en sensual campaña para Calvin Klein

Entre las estampas de las ‘chicas picantes’ que recoge esta tirada, se encuentran sus actuaciones en los premios Brit de 1997, en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de 2012 o en su gira de regreso.

Cada una de las cinco componentes originales del grupo contará con un sello propio, entre los que destacan el de Geri Haliwell ataviada con su recordado vestido de la Union Jack (bandera del Reino Unido) o el de Victoria Beckham en su concierto en el Madison Square Garden de Nueva York en su retorno en 2008.

Según Royal Mail, la elección de las imágenes fue realizada en estrecha colaboración con la banda, que revolucionó la música pop a mediados de los años noventa.

“Nos emociona ser celebradas por Royal Mail, junto a algunas de las leyendas más icónicas e influyentes de la música. Cuando formamos las Spice Girls no podíamos ni soñar que 30 años más tarde seríamos el primer grupo femenino al que se le dedica una colección entera de sellos”, dijo la banda, según la nota.

Le puede interesar: “Aprendan a respetar”: Indignación por viaje a Europa de Alina Lozano y Jim Vásquez

Las Spice Girls saltaron a la fama de manera instantánea con su primer sencillo ‘Wannabe’, que encabezó las listas en 37 países, y al que siguieron éxitos como “Say You’ll Be There”, “Who Do You Think You Are” o “Spice Up Your Life”.

Información de: El Universal.