Hoy inicia la nueva etapa de ‘A otro nivel’

Tras la primera etapa ‘Canta conmigo’, que es nuevo en este formato original del canal, realizada en Brasil ante un jurado de cien personas, llega el momento del famoso Ascensor.

“Encontrarme con el público de Colombia, con la gente que nos ve desde sus casas y con los participantes, genera una expectativa enorme. Conocer de cerca tantas historias, escuchar sus voces y descubrir nuevos talentos es motivador”, aseguró Diego Torres, quien ya ha sido jurado de concursos similares.

Greeicy Rendón, actriz y cantante, nominada al Grammy latino y que ha hecho colaboraciones con importantes artistas como Juanes, Nacho y Anitta, además de haber participado en programas similares aseguró: “Para mí lo más importante es que los participantes se disfruten este proceso. No es fácil juzgarlos, pero creo que es una etapa de mucho aprendizaje que voy a disfrutar al máximo. Me voy a dejar llevar por la voz de los participantes para percibir todo lo que transmiten. En cuanto a mis compañeros, Diego Torres y Paola Jara, tenía muchas ganas de conocerlos y de compartir con ellos porque me parecen increíbles; los admiro y los respeto”, afirmó.

Paola Jara, una artista que ha llevado la música popular a un nivel muy alto, cuenta que tiene sentimientos encontrados al iniciar esta segunda etapa de A otro nivel. “Es una gran oportunidad profesional y personal. Creo que voy a aprender muchísimo de todos los participantes y por supuesto, de mis compañeros; de todas las experiencias trato de aprender algo. Me emociona estar del otro lado del escenario, haciendo las veces de público, y así yo también mejorar como artista”.

En esta oportunidad Paulina Vega continúa en la conducción del programa, conociendo las opiniones de los jurados y acompañando a los cantantes en las siguientes dos etapas Ascensor y Fusiones. “Conducir este concurso es una responsabilidad muy grande, pero con un equipo tan maravilloso como el que tenemos, solo tienes que confiar y hacer lo mejor que puedes. Los televidentes se van a sentir orgullosos por el talento que hay en Colombia y, además, se van a divertir y a inspirar con cada show”.