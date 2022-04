Hoy llegan ‘Las Villamizar’ a la pantalla del Canal Caracol

Hoy, a las 9:30 p. m., llegan Las Villamizar, una serie de ficción enmarcada en plena Reconquista española, en 1816.

La historia cuenta cómo Carolina, Leonor e Isabela, tres hermanas de la alta sociedad de El Socorro, Santander, hacen parte del Ejército Libertador como espías motivadas por una búsqueda de justicia: su intención es encontrar a los causantes de la muerte de su madre, Beatriz de Villamizar, a manos del sanguinario capitán José María Montenegro.

Por esta razón, su padre, Gerardo Villamizar, haciendo uso de su pasado militar dentro del Movimiento Comunero, prepara a sus tres hijas en distintas disciplinas de combate, infiltración y sabotaje, para que sean ellas las que busquen la justicia que la corrupta autoridad española les negó cinco años atrás cuando los asesinos salieron impunes por este hecho.

Con la ayuda de un viejo aliado, Horacio Cuervo, emisario del Ejército Libertador, las tres hermanas se infiltran en la alta sociedad de El Socorro, en medio de la guerra ocasionada por la Reconquista española de la Nueva Granada, para hacer labores de inteligencia y sabotaje.

A medida que transcurre la historia, las tres hermanas cumplen arriesgadas misiones y encargos que les entrega el Ejército Independentista, y en contraprestación, el ejército les entrega información sobre la ubicación de los culpables para que así ellas puedan interceptar a los asesinos y cómplices de Montenegro y, de esta forma, hacer justicia.

Shany Nadan, la actriz ecuatoriana que interpreta a Carolina Villamizar afirma que “mi personaje es una mujer guerrera, muy valiente, que me encanta por su nobleza y lealtad. Hay un lema en Carolina que es “el deber sobre el querer”, y eso es ella”.

Además, Shany comenta que la relación que ha creado con sus compañeras en la producción ha sido muy especial.

“De Estefanía Piñeres y María José Vargas, puedo decir que son mis hermanas, tanto en la ficción, como en la vida real. Nos convertimos en un equipo muy fuerte, nos apoyamos, nos aconsejamos y esto ha ayudado a que la conexión y la sinergia en escena se sienta y se perciba. Para mi este proyecto es muy especial, no solo por la historia y por los personajes que interpretamos, sino por la conexión real y auténtica que se generó dentro del set. Los televidentes se van a enamorar de este proyecto porque hay de todo para todos, pero principalmente la historia de las tres hermanas es maravillosa porque habla de la familia, de la unión, de la lealtad, del amor y eso es muy significativo, ya que conecta con nuestras realidades. Adicionalmente, es una serie de acción y con mucha adrenalina que va a mantener al espectador totalmente conectado a la pantalla”.

Por su parte, Estefanía Piñeres, quien le da vida a Leonor Villamizar, comenta sobre su personaje y la razón por la que ningún televidente puede perderse esta producción.

“Leonor es la mediadora, es la que lleva las fuerzas opuestas entre sus dos hermanas, es la de carácter más sereno; cada una tiene su propia identidad. Todos deben darse la oportunidad de ver la serie porque es una ficción de época, enmarcada en un contexto que es la independencia colombiana, pero no tiene que ver directamente con eso. Precisamente creo que es muy necesario y relevante en esta época en la que vivimos actualmente, que tanto hombres como mujeres, especialmente las mujeres, vean roles y modelos a seguir y que de alguna manera cuestionen. Yo personalmente espero que sea una historia que conecte con muchas de ellas, ojalá con todas... ¡creo que es una serie necesaria”.

María José Vargas, encargada de personificar a Isabela Villamizar, asegura que “siento que a las mujeres todavía las subestiman mucho en ciertos aspectos, pero en esta producción sobresale el poder femenino. Aquí no hay espacio para damiselas, en realidad son los hombres los que están en peligro y somos nosotras las que los salvamos a ellos, eso me parece que es la realidad, que hay un equilibrio y me encanta poder interpretar a una de Las Villamizar con una historia tan moderna. A todos los televidentes les va a encantar esta producción. Es una serie diferente que nos está mostrando el misterio, el amor, el peligro, todo en una misma historia, siento que involucran muchos sentimientos y emociones, es una montaña rusa”.