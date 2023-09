Hoy se estrena Pasión de Gavilanes: Paola Rey y Natasha Klauss revelan cómo fue el reencuentro

Pasión de Gavilanes es junto a Yo soy Betty, la fea y Pedro el escamoso una de las telenovelas colombianas más exitosas de este siglo.

Además de la alta recordación, estas producciones también se emitieron en el exterior, les hicieron versiones y ahora les están haciendo secuelas y nuevas temporadas.

Precisamente esta semana se estrena en Colombia la segunda temporada de Pasión de Gavilanes, con todo el elenco original de la historia vista en 2003.

En escena estarán los hermanos Reyes, interpretados por Mario Cimarro (Juan), Michel Brown (Franco) y Juan Alfonso Baptista (Óscar) y las hermanas Elizondo, personificadas por Danna García (Norma), Paola Rey (Jimena) y Natasha Klauss (Sara).

La historia actual, que se estrenó el año pasado en Netflix y Telemundo, está enfocada en los hijos de las parejas Reyes Elizondo.

En la nueva generación aparecen actores como Juan Manuel Restrepo, Jerónimo Cantillo, Bernardo Flores y Yara Santana.

EL COLOMBIANO habló con Paola Rey y Natasha Klauss acerca de esta segunda temporada.

Paola Rey

¿Fue difícil adaptarse otra vez al lenguaje, a los modismos, a la forma de hablar del personaje?

“Siento que parte del sello que tuvo la primera temporada fueron los diálogos que planteó Julio Jiménez (libretista), que no es algo fácil para el actor, porque no es una forma normal de hablar. En la primera temporada fueron más exigentes, más estrictos, no se podían cambiar mucho los libretos y eso fue un gran reto. Hoy siento que ese tono es el sello de Pasión de Gavilanes. En esta segunda temporada fueron un poco más permisivos, en lo personal traté de conservar esa esencia y les decía a mis compañeros que lo hiciéramos, porque siento que eso fue lo más representativo de la primera temporada”.

¿A qué le atribuye el éxito de la producción hace 20 años?

“Podría enumerar muchos elementos, pero realmente siento que es una producción única y mágica, muchos han tratado de repetir la fórmula pero no les funciona.

En su momento fue novedad mostrar a hombres guapos sin camisa, algo que en ese momento no pasaba en TV, además de contar una historia de amor en un mundo vaquero.

Pasión de Gavilanes nació con una magia especial y que después de 20 años trascienda el tiempo, fronteras y generaciones es algo que agradezco, lo único que hago es sentirme feliz de estar en este proyecto”.

¿Cuál es su actualidad?

“Estoy supercontenta, estoy protagonizando una serie que ya va a salir por Prime Video en cualquier momento, y una película internacional que ya casi estrenan”.

¿Está radicada en Colombia?

“Sí, yo tengo mis dos hijos y no me muevo mucho porque quiero darles una estabilidad, que estén con sus amiguitos del colegio, con su familia, así que soy yo la que se mueve, voy donde están los proyectos, pero ellos no”.

Natasha Klauss

¿Qué cambios tiene su personaje frente a lo de hace 20 años?

“Al principio me fue muy difícil adaptarme a esta Sara, porque uno como actor tiende a pelear frente a lo que crees que debe hacer el personaje, y cuando logré romper eso encontré a una Sara vulnerable, fue maravilloso.

Van a ver una Sarita que seguramente hace 20 años no se comportaría así. La vida, los hijos, el desamor y la soledad es lo que ahora la mueve”.

¿Cuál cree que es la clave de Pasión de Gavilanes?

“La historia es clave y esa forma maravillosa en la narrativa que tiene Julio Jiménez (el libretista) para contar esas historias truculentas que hacen parte de la vida.

Para esta segunda temporada haber logrado reunir al elenco original no tiene precio por esa magia que tenemos todos, además los pelados nuevos entraron muy bien”.

¿Fue difícil engranar otra vez en el personaje, los modismos y la forma de comportarse?

“Sí, porque estamos viviendo una era desde hace unos años atrás de las plataformas, en las que el lenguaje es mucho más natural, más orgánico o real, entonces sí fue bastante difícil volver a los diálogos que plantea Pasión de Gavilanes, pero eso como que ya está en tu ADN y solo es activarlo”.

¿Cómo fue ese reencuentro entre ustedes?

“Fue divino, maravilloso, lleno de emoción, sentíamos que el tiempo no pasó. Lo cierto es que nunca dejamos de saber de nosotros mismos, siempre permanecimos conectados y pendientes unos de los otros”.