¡Idénticas! Conozca a Dahiana, la doble de Karol G que triunfa en redes

"Mi reina, usted está muy parecida a mí. ¡Qué miedo!". Eso le dijo Karol G a Dahiana Martínez la noche que la conoció y se puede decir que después de esas palabras hubo un antes y un después en la vida de esta mujer, que lleva un año dedicando sus días a ser la imitadora más parecida posible a la 'Bichota'. Dahiana no era una mujer de ciudad, se pasaba los días trabajando en una lechería de El Carmen de Viboral, donde vive, porque con 20 años es la mayor de cinco hermanos y la mano derecha de su madre, quien no contó con el apoyo de un compañero en el hogar: "Mi papá se fue y nos dejó", contó la joven. Por trabajar, la ahora imitadora de Karol G cursó hasta séptimo grado y no titubea al decir: "Es que yo vengo de una familia humilde". Su sueño de toda la vida ha sido ser artista y aunque hoy en día lo está logrando por un camino diferente, su anhelo más grande es poder estudiar música y profesionalizarse. Tomada de Internet/Vanguardia Parecerse a Karol G le cambió la vida La historia de cómo dejó de empleada de una lechería y pasó a ser famosa en redes y viajar por el mundo imitando a la artista paisa tiene que ver con su esposo, que es conocido como 'Yo me llamo Ozuna'. Él le insistía "tú te pareces mucho a ella, deberías caracterizarla". Esa idea le retumbó prácticamente por cinco años hasta que se decidió hacerlo simplemente por experimento social: "Hace un año mi esposo me dijo, vístete como Karol, píntate el cabello de azul y sal a la calle a ver la reacción de la gente. Yo salí y la gente me empezó a confundir con Karol G en la calle, eso me sorprendió demasiado", recordó.

Desde que llegué, la gente pensaba que yo era Karol, se me vinieron encima y les aclaré que yo no era... cuando Karol G me vio, me dijo: ‘Mi reina, usted está muy parecida a mí. ¡Qué miedo!’”. Dahiana, imitadora de Karol G. Pero el momento clave fue el 28 de abril de 2022, el día que la auténtica Carolina Giraldo anunció que estaría de roce por Provenza y convocó a la gente para la acompañara al día siguiente. Entre miles de personas que llegaron hasta la zona rosa de Medellín, Dahiana logró llamar la atención de la artista. “Desde que llegué, la gente pensaba que yo era Karol, se me vinieron encima y les aclaré que yo no era... cuando Karol G me vio, me dijo: ‘Mi reina, usted está muy parecida a mí. ¡Qué miedo!’ y la gente empezó a pedir que me subiera donde ella estaba, entonces me llamó para que nos tomáramos una foto y fue cuando pude hacer un video con ella. Lo subí a redes y eso se fue viral”, contó ‘La Bichota’ imitadora. Ver la reacción de la gente la motivó a montar un tributo de su artista favorita y al hacerse tan viral, las propuestas para hacer el show de imitación le empezaron a llover. También la favoreció que, por su sueño de ser cantante, ella ya tenía la idea del manejo de la voz, sumado a que su esposo cantante la viene entrenando.

En cuanto a la caracterización, Dahiana se pasa horas viendo videos y entrevistas de Karol G para copiar cada detalle de su expresión corporal. Sus gestos, su mirada, la forma de moverse en el escenario y hasta la risa son algunos de los detalles que ha logrado incorporar. “Solo me he cambiado el color de cabello, mantengo los rasgos de mi cara como son y sí me di gusto que fue operarme los senos con un aumento”, añadió la imitadora que nunca había salido del país y ya puede decir con orgullo que hizo su primera gira por Europa, en países como Italia, Francia y España. Su actualidad En un año haciendo el tributo a Karol G, la vida de esta joven paisa ha cambiado. Obviamente dejó la lechería y ahora vive de los shows que da, en un mes pueden ser aproximadamente siete en diferentes partes del país y del mundo. “Solo me he cambiado el color de cabello, mantengo los rasgos de mi cara como son y sí me di gusto que fue operarme los senos con un aumento”, Dahiana, imitadora de Karol G.