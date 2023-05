Impactantes imágenes de los glúteos de Yina Calderón

A través de un video compartido en una de sus cuentas de Instagram, la empresaria de fajas y DJ, Yina Calderón, dejó al descubierto su cuerpo mientras realizaba ejercicio y mostró un gran bulto que tiene en una de sus nalgas por culpa de los biopolímeros.

Yina aparece en el video de espaldas y en ropa interior, de esa manera cada vez que se agacha la impresionante deformación aparece en uno de sus glúteos.

Yina aprovechó su situación para enviar un mensaje de reflexión a las mujeres que por culpa de la vanidad, se han atrevido a realizarse diferentes procedimientos estéticos que terminan poniendo en riesgo la vida.

“Esto es muy complejo de contarlo pero es una gran lección que me da la vida y qué tal vez mostrándolo puedo hacer que alguno de ustedes piensen antes de aplicarse algo extraño en sus glúteos o cualquier parte del cuerpo...”, dijo Yina.

Además, añadió que afortunadamente contó con la ayuda de un cirujano que le retiró cerca del 90% de los biopolímeros de su cuerpo y le salvó la vida.

Aunque ha tenido que enfrentar toda una odisea, Yina manifestó que todo es consecuencia de sus malas decisiones e informó que próximamente ingresará de nuevo al quirófano.

“...Estoy tratando de engordar para que me saquen grasita y me rellenen el glúteo! Volvemos al quirófano pero muy consciente de que nadie, nadie más que YO tiene la CULPA por las malas decisiones! Pilas y que no les pase! “.